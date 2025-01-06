為了更準確地評估求職者的能力和素質，面試官有時候也會出一些刁鑽的問題來考驗求職者的臨場反應。



博主「趣談職場」近日分享了一則小陳面試的故事，當面試官問及「什麼情況下12+11=11？」，其他求職者都回答不出來，只有小陳回答讓面試官滿意，並當場錄取他。

面試難題｜被問「何時12＋11＝11？」 博士生與海歸精英也答不出（01製圖）

博士生與海歸精英的答案也未能令面試官滿意 點圖放大看看獲取錄者的答案：

+ 14

小陳是一位剛從大學畢業的求職者，為了獲得更好的發展機會，前往一家知名企業面試，然而，當他到達面試地點時，卻發現除了他之外，還有一位博士生和一位海外留學歸國的精英也來競爭這個職位。

在經過一輪面試之後，面試官對小陳和另外兩位求職者的表現都非常滿意，但由於職位只有一個，面試官決定出一道謎語來考驗他們，他說：

你們三位都很優秀，但職位只有一個，我出一道題目，誰的答案令我滿意，我就選擇誰。題目是：「什麼情況下12+11=11？」

面對這個看似滑稽的問題，那位海外留學歸國的精英氣憤地表示，在留學期間從未聽過有這樣的計算方法；而博士生則認為這個問題根本不成立，因為12+11明明等於23，怎麼可能等於11？兩人的回答都未能讓面試官滿意。

小陳看到前面兩位高材生的回答都不對，他猜想肯定有其他更完美的答案，正當他毫無頭緒之際，突然瞥見自己手上的手錶，靈光一現！他自信地告訴面試官：

答案就是「時間」，因為如果按照時鐘12小時的走法，那麼12點加上11點，時間仍然會走到11點。

面試官聽完小陳的回答，當場就決定錄用他，並要求他第二天正式上班。

【延伸閱讀】面試難題｜被問「1顆雞蛋5元10顆多少？」以為好易 答50元即淘汰

【延伸閱讀】面試難題｜被問「1顆雞蛋5元10顆多少？」以為好易 答50元即淘汰（01製圖）

如果是你會如何回答？獲取錄者的答案曝光（點圖放大閱讀）：

+ 12

【延伸閱讀】面試難題｜我女兒是你女兒的媽媽 那我是誰？他淡定這樣答秒取錄

【延伸閱讀】面試難題｜我女兒是你女兒的媽媽 那我是誰？他淡定這樣答秒取錄（01製圖）

你又想得到答案嗎？點圖放大看看獲取錄者如何回答：

+ 12

延伸閱讀：

什麼工作「非詐騙、八大」月薪領10萬？1冷門行業曝：幾乎都破

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】