求職者面對面試時的刁鑽問題，保持冷靜、發揮創意，有時反而能脫穎而出，給面試官留下深刻印象。



最近大陸就有名女求職者參加某大型外商公司關於設計工作的面試，面試官問「什麼時候，4減1等於5？」而這名女子精彩的答覆也讓面試官豎起大拇指，當場就錄取她。

面試難題｜什麼時候「4減1等於5？」 她1妙答獲考官當場拍手取錄（01製圖）

面試官提供的東西竟是答題關鍵 點圖放大看看女求職者如何回應：

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據微博帳號《不二微言》發文指出，一名女性求職者日前參加某大型外商公司關於設計工作的面試，面試官發給每組的3個人一人一張白紙，並拋出問題：

什麼時候，4減1等於5？

要求在一分鐘內作答。

第一名求職者認為「分明在刁難人」，因為工作和數學沒關係；第二名求職者則表示：

當算錯的時候，4減1等於5就成立了。

但這兩個答案都無法讓面試官滿意。

輪到女子回答時，她在向面試官行禮後便拿起桌上的四邊形白紙，撕去一角，原本4個角的紙立刻多了1個角，巧妙地符合了「4減1等於5」的條件！面試官對這個答案非常滿意，沒想到女子的機智在短短時間就破解難題，當場就拍手歡迎她加入設計團隊。

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如果是你會如何回答？獲取錄者的答案曝光（點圖放大閱讀）：

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你又想得到答案嗎？點圖放大看看獲取錄者如何回答：

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