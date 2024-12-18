打側身瞓覺容易有法令紋？皮膚科醫生解答4大類型法令紋改善對策

側睡真的會讓法令紋更明顯嗎？



台灣皮膚科專家黃幼鳴醫生表示，側睡確實容易導致法令紋的生成或加深。在《女人我最大》節目中，嘉賓們原以為這僅僅是個迷思，但在黃醫生的專業解釋下，證實了這種說法的真實性。他強調：「這是真的！」

黃醫生進一步解釋道，側睡時，受壓的那一側臉部會受到影響。例如，當一位患者的左側法令紋比右側更深時，他往往會詢問對方是否偏好左側睡姿，通常都能得到肯定的答案。

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皮膚科醫生講解法令紋4大類型及對策（IG@kyo1122；01製圖）

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法令紋4大類型＆改善對策

針對「為什麼做完法令紋注射後，效果卻不明顯？」這樣的疑問，黃醫生說明，法令紋主要分為以下四種類型，各有不同的應對方式：

1. 皮膚鬆弛型

皮膚因年齡或重力影響出現鬆弛，導致法令紋明顯。這類情況通常需要搭配緊緻拉提療程，如電波或音波拉皮，費用大約介於一萬元至幾萬元不等。

2. 體積流失/骨骼後縮型

當面部脂肪減少或骨骼結構後縮時，容易形成較深的法令紋。尤其亞洲人常見的上排牙齒前凸或蘋果肌扁平，會加劇這種落差。針對此類型，玻尿酸填充、Ellanse、液態真皮效果較佳，費用每支大約在台幣15,000至35,000元（折合約3,590至8,370港元）。

3. 肌肉張力型

有些人因表情習慣（如頻繁大笑）導致肌肉張力過高，形成法令紋。針對此情況，可注射少量肉毒桿菌素來放鬆肌肉，費用相對親民，僅需近千元。

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4. 脂肪型

臉部脂肪較多的人，由於頰部脂肪堆積，壓迫形成法令紋。此類型需要針對脂肪部位進行消除，可選擇手術或電波拉皮治療，費用大約為一萬元至幾萬元。

黃醫生強調，法令紋並非單純的紋路問題，而是多重因素綜合影響的結果。因此，在治療前需詳細評估，結合多種療法才能達到理想且長期的改善效果。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】