皮膚保養｜哪種膚質不適合去角質？1保養品有助角質代謝改善膚質

去角質是不少愛美女性保養步驟的其中一環，但你用的去角質方式正確嗎？去角質用哪種比較好？用粗鹽去角質會傷肌膚嗎？哪種膚質不適合去角質？以下來看看皮膚科醫師的見解。



選擇「酸類成分」保養品 有助角質健康代謝

物理性去角質會傷肌膚嗎？台灣皮膚科醫師王佑鑫指出，過度清潔可能會對肌膚造成傷害，為了避免去角質導致皮膚屏障受損，不建議使用含有粗鹽、化學或礦物微粒等物理性去角質產品。若原本就有毛囊角化問題，使用物理性去角質反而可能加重角質堆積。他建議可以選用含酸類成分的保養品，有助於角質健康代謝，達到膚質的改善。

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酸類保養品使用後 隔天一定要防曬

要注意的是，並非所有膚質都適合物理性去角質。王佑鑫表示，大部分的人其實不需要去角質，敏感肌族群在使用去角質產品時更要保守，因為皮膚屏障受損會使肌膚對外來物質更加敏感，平時要避免使用刺激性保養品。另外，使用酸類保養品時，建議從低濃度開始，不需要天天使用，而且晚上使用後，隔天一定要加強防曬。

使用酸類保養品時，建議從低濃度開始，不需要天天使用，而且晚上使用後，隔天一定要加強防曬。（Matthew Tkocz/Unsplash）

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角質層具保護肌膚功能 清潔過度恐傷肌膚

王佑鑫提醒，角質層具有保護肌膚、防止水分流失等重要功能；身為皮膚科醫師，他更擔心民眾因清潔過度而傷害肌膚。若有肌膚方面的問題，建議還是要尋求專業醫師的評估和治療建議，千萬不要自行嘗試不適合的保養方式。

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