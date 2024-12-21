護肝飲食｜極疲勞或肝功能異常！甜椒食療法助抗癌 皮膚黃已傷肝?

熬夜加班工作會爆肝嗎？台灣胃腸肝膽科醫師楊子緯表示，作息不正常單一因素並不會影響肝功能，但極度疲勞可能是肝功能異常的4大警訊之一，而日常飲食中，青椒、甜椒（又稱彩椒）富含維他命C與胡蘿蔔素，是護肝、抗癌的好食材。



常熬夜會爆肝、肝功能受損嗎？

台灣胃腸肝膽科醫師楊子緯在健康節目上分享案例，台灣一名30多歲男子因長期熬夜工作，感到極度疲累，且出現食慾不振、腹脹等症狀，經檢查發現肝指數高達300多U/L，超標6倍之多；進一步詢問病史，男子自稱沒有乙、丙型肝炎，也沒有喝酒習慣，而超聲波檢查也未見脂肪肝跡象。

甜椒食用禁忌、甜椒挑選原則（按圖了解👇👇👇)

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不過，楊子緯表示，除非是乙、丙型肝炎患者，且又有喝酒、熬夜等多種風險因子，如果是沒有肝臟異常的正常人，作息不正常這個單一因子，並不會導致嚴重的肝功能受損、發炎。果然，在進一步檢驗後，確診該男子是乙型肝炎患者。

原來，男子的母親患有乙型肝炎，透過垂直傳染給他，但他一直不自知是乙肝帶原者。楊子緯表示，儘管男子在出生時曾接種免疫球蛋白疫苗，但若母體病毒量很高的話，仍可能將病毒傳染給新生兒。

肝臟4大警訊：茶色尿、皮膚癢別輕忽

楊子緯也表示，肝臟是無聲的器官，但有4大警訊千萬別忽視。

- 極度疲勞：因肝功能受損，影響新陳代謝，從而容易疲倦。

- 食慾不振：肝不好會使消化器官的血液回流受到影響，引起噁心、嘔吐等症狀

- 茶色尿液：肝臟差，使得膽汁排出受阻，再循環從尿液排出。

- 皮膚搔癢：在於肝功能出現異常，毒素找其他地方排出或積存皮膚。



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甜椒富含維他命A、C 助肝臟修復與抗癌

這名年輕男子在確診是乙型肝炎後，除了服用乙肝治療藥物之外，楊子緯也建議他在日常飲食中多攝取青椒及各種顏色的甜椒，因為其中含有豐富的維他命A、C和葉酸，有助於肝臟修復。此外，楊子緯也建議台灣一名50歲的初期腸癌患者，在手術後多利用「甜椒食療法」來幫助恢復與抗癌。

甜椒為什麼有護肝、抗癌力？台灣營養師劉怡里指出，青椒和各種顏色的甜椒合稱為彩椒，它們含有豐富維他命C，以100公克紅椒為例，熱量僅33大卡，含137.7毫克維他命C，維他命A則高達1780IU，居甜椒之冠，具有強抗氧化力，加上豐富的胡蘿蔔素助攻，使它具有保護黏膜、護眼、提升免疫力等優點，其中的辣椒紅素還能幫助除去體內活性氧，有益肝臟健康。

劉怡里表示，不論什麼顏色的甜椒，都富含維他命C。 維他命C是強力抗氧化物，可以幫助消滅身體的氧化產物，除了抗癌，還有助於養顏美容。

3大傷肝行為（按圖👇👇👇）

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甜椒吃太多皮膚變黃 肝功能不會受影響

「甜椒（彩椒）食療法」好處多，但吃太多可能讓皮膚變黃，是肝臟出問題嗎？楊子緯強調，甜椒，尤其是黃椒，所含胡蘿蔔素相當高，如果連續大量吃，可能造成色素沉澱，皮膚變黃，民眾並不需要擔心是爆肝，如果對膚色介意，稍微減量或停吃，皮膚上的胡蘿蔔素就會褪去。

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