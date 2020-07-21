洗面點解越洗越油？台醫生點出洗面禁忌　做錯這一步引致反效果

臉部清潔和刷牙一樣，是起床及睡前的例行公事，為了讓肌膚深呼吸，你都習慣把臉上「所有油脂」都洗得一乾二淨嗎？台灣醫師陳柏臣警告「千萬不要」，並解釋許多網友都會將臉部長痘痘歸咎於臉太油，因此用深層洗面乳使命狂搓，把油脂全洗淨，他糾正「這是錯的！」

▼▼不要把臉上所有油脂洗得太乾淨的原因（按圖看清！）▼▼

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「洗臉要把臉上所有油脂洗乾淨嗎？」陳柏臣醫師在《健康多1點》系列節目中直言：「其實不要！」他解釋背後原因，當人們將臉部或皮膚上所有油脂洗乾淨，肌膚失去保護就會出現乾燥問題，進而傷害肌膚；而身體為了確保皮膚不受損，將會分泌「更多油脂」出來，導致越洗越油。

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陳柏臣接著說，很多網友將「滿臉全痘花」歸咎於「臉部太油」，因此購買深層洗面乳想將油脂一次消滅，以確保痘痘不再長，他認為這是錯誤行為，「我們希望你把水分補到你的皮膚裡面，減少痘痘再長，而不是把油脂給清除。」

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提及身體為什麼要分泌油脂？陳柏臣解釋，肌膚中的水分會蒸發，若在皮膚表層蓋上一層油脂，水分即不易散失，就能保有水嫩的肌膚。一旦把洗臉動作做得太徹底，將所有油脂洗淨，在欠缺保護情況下，肌膚變得粗糙乾裂，此時身體保護機制會啟動，即會反射性的分泌更多油脂，因此不要把臉洗得太乾淨！

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】