女網紅隆胸兩年再動刀　對上圍有「完美強迫症」：奶軟軟的不喜歡

【隆乳／隆胸】蕾菈是台灣網紅團體「反骨男孩」成員，平時會在社群記錄生活的她，最近在IG開放網友問答，除了大方分享自己報名健美比賽之外，同時也坦言，想在2025年比賽結束後再去隆乳：「現在的邊緣感很重，整個奶軟軟的，我自己是不喜歡啦，我有奶奶完美強迫症。」



蕾菈坦言想在2025年比賽結束後再去隆乳。（IG@la.112814）

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蕾菈表示，最近她正在準備參加2025年的比堅尼和古典模特健美比賽，並將這次挑戰視為自我突破的一步。她坦言，穿上比賽服後才意識到挑戰的嚴苛：「一直覺得自己不夠乾，今天才發現是不夠壯，我要再更認真吃了。」蕾菈還提到，自己的心路歷程將拍成紀錄片，到時候會與粉絲們分享這段轉變的過程。

在開放問答的互動中，蕾菈回應粉絲關於訓練和身材維護的提問。她透露，自己目前每週訓練5天，其中2天與教練進行專業課程，剩餘時間則是自主訓練：「每次上課我都會帶超多問題，教練教授專業知識，學生吸收之後回去自主訓練。」蕾菈還提到，自己的翼狀肩胛需要進一步改善，這將是備戰過程中的首要挑戰。

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此外，蕾菈也不避諱與粉絲談及兩年前的隆乳經驗。她坦言，目前的胸型因為經歷二胎和身材變化，邊緣感較重：「整個奶軟軟的，我自己是不喜歡啦。」蕾菈打算在比賽後重新隆乳，同時也直言自己對胸部有「完美強迫症」。內容曝光後，再度掀起網友討論。

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