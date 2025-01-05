Cap帽上為何有小洞？真的只為通風？內行人解釋真正功能：很重要

Cap帽（棒球帽／鴨嘴帽）不僅能遮陽，還能夠當成穿著的配件，路上也隨處可見許多人戴著Cap帽，儼然成為一種流行趨勢。



國外有網友好奇為何Cap帽上面會有小洞？貼文一出引起不少討論，多數人都認為是為了通風。

Cap帽上為何有小洞？真的只為通風？內行人解釋真正功能（01製圖）

內行人解釋不只為通風 還有這重要理由（點圖放大閱讀）：

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這名網友無意間注意到Cap帽上面設計了好幾個小洞，於是在「Quora」論壇發文提問:

為什麼Cap帽上有洞？

貼文引起討論：

「因為如果沒有的話，你的頭會變得非常熱，簡單來說就是通風」

「大多數Cap帽和頭盔都有孔，可以讓冷空氣流通到球員的頭部。通常棒球是在溫暖的天氣下進行的，這種循環可以幫助防止熱量過度積聚」

「我想說孔眼的目的是通風，如果你沒有辦法排出頭部積聚的熱量，那麼你的帽子下面就會出汗」



還有一名內行人詳細解釋：

Cap帽頂部的小孔稱為「孔眼」或「通風孔」，它們有多種用途，包括透過散熱來幫助保持頭部涼爽，以及讓空氣流通，以減少汗水積聚。此外，孔眼可以加固孔周圍的織物並防止撕裂或磨損，有助於提高帽子的耐用性。最後，孔眼可能具有裝飾功能，具體取決於帽子的設計。

有網友分享自己的感受：

當我戴著它們時，我從來沒有感覺到任何真正的空氣流過，我覺得可能更多的是心理作用，不過還好帽子下有孔眼，可以將我頭部的溫度從悶熱變涼爽。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】