這道數學題你會解嗎？



網路上曾流傳一道小學數學題，題目問到：

如何移動1根火柴就可以使「9+5=2」成立？

不料這道題一出，網友們紛紛哀鴻遍野，稱說自己被考倒了。但之後有網友提出解答，大家才了解是怎麼一回事。

IQ題｜移動1根火柴讓「9＋5＝2」成立？網稱智商200以上才答得出（01製圖）

點圖放大看正確答案及另一條同樣惹起全球網民熱論的數學題：

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網路上稱說，只有智商200以上的人，才答得出這道題目的答案。此題一出，無論是大人還是小孩，就是拼命想破頭，但就是如何苦思，還是想不出正確解答。

有網友發揮創意，表示只要將「+」的這根垂直火柴，把它打斜放在「=」上面，就會得出「9-5≠2」的答案，但這其實並非這道題目的正確解答。

後來，有一名香港的數學老師提出正確解答。他表示其實只要把「9」最左邊的垂直火柴拿掉，「9」就會變成「3」；至於拿走的那根火柴，接著放在「3」的前面，這樣就會變成「-3」，因此現在的算式就會變成「-3+5=2」，這就符合一開始題目所問到的「9+5=2」，這樣答案就算是成立了。

不少網友得知後，紛紛戲稱：

「我承認我智商低」

「我想破頭就是解答不出來啊」



還有人問：

「這真的是小學數學考題嗎」

「我是不是要重讀小學了？」



【延伸閱讀】面試難題｜被問如何移動一根火柴讓「1+5=81」成立 要1分鐘內答（點圖放大瀏覽）：

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以往也有一道數學題引發網友熱烈討論，這道題目是「6÷2(1+2)=？」結果當時約有150萬的網友表示，他們算出來的答案是「1」。因為多數人認為，要先把括弧內的1+2先計算，得出答案是3之後，再把「2×3」得出答案是「6」，因此最後得出的算式為「6÷6」，得到「1」的答案。

只是這樣的計算過程，美國史丹福大學的數學教授塔沃克（Presh Talwalkar）就直接拍了一段影片解題，正確答案其實是「9」。

塔沃克表示，多數網友都知道要先算括弧內的計算式，但有超過4成的網友，忽略了「由左至右」的規則運算，其實這樣的算式得出來是「6÷2×3」，因此得到最後的答案是「3×3=9」。

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