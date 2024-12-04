應徵工作時，除了相關技能不可或缺，應徵者的臨場反應，也是面式官考量的重點。



有中國大陸面試官團體面試時，給出一個用火柴排列的算式「1+5=81」，詢問「如何靠移動一根火柴，讓算式成立」，結果一名求職者火速給出答案，結果也順利錄取。

面試難題｜被問如何移動一根火柴讓「1+5=81」成立 要1分鐘內答（01製圖）

求職者「用2步驟」成功獲取錄 點圖放大看圖解答案：

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陸媒報道，中國某公司近日招募銷售業務員，層層篩選後僅3人進到最後一關，由於公司預計僅需1人，因此決定以求職者的臨場反應，決定最終選擇。於是，考官便給出「如何靠移動一根火柴，讓算式1+5=81成立」問題，並給他們1分鐘時間思考。

第一位求職者聽完題目後，感到相當不滿，認為這根本小學生題目，跟工作完全無關，因此拒絕回答。第二位求職者則認為，面試中問出這種低智商問題，可想而知公司水準不怎麼樣，因此自動放棄離場。

反觀第三位求職者則表示，回答這問題根本不需要1分鐘，只需3秒鐘。他先移動8上面的一根火柴，使5變成6，接著把算式旋轉180°，便得出1+9=10。由於銷售員必須頭腦靈活、反應敏捷，面試官非常讚賞這名求職者跳脫思想框架，找到解決方案，最終他也成功獲得工作機會。

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另一求職者答對也沒用 如何展現創意成關鍵 點圖放大看看獲取錄者的回答：

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點圖放大看看2位成功獲取錄者的回答：

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