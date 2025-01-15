死神再3來了！澳洲知名辣妹DJ曾2度逃過死劫　驚傳在印尼這樣喪命

澳洲知名女DJ米爾絲（Courtney Mills），驚傳10日從峇里島一家酒店陽台墜樓身亡，享年37歲，消息一出粉絲震驚不捨。



而在事發前5天，她曾分享在陽台熱舞的影片，詳細死因尚未對外公布。

澳洲DJ米爾絲單在Instagram上便有逾15萬粉絲，頗具人氣。（IG@@djcourtneymills）

曾在OnlyFans當成人模特 死訊傳出後大批粉絲湧入留言哀悼 點圖放大看更多米爾絲的照片：

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據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）和《每日郵報》（Daily Mail）等外媒綜合報導，來自墨爾本的知名DJ米爾絲，在網路上及DJ界小有名氣，她還曾在OnlyFans（成人版IG）擔任模特兒。

10日傳出她在峇里島下榻的酒店，意外從陽台墜樓身受重傷，被緊急送醫後，經過多次手術搶救，仍於12日宣告死亡，而離世時她的母親和姊姊都陪在身旁。

姊姊在社交平台上證實死訊，表示妹妹上週五凌晨在峇里島南端的庫塔區（Kuta）發生嚴重事故。

報道指出，庫塔警察局長迪普特拉（Agus Riwayanto Diputra） 表示，米爾絲在墜樓前幾個小時一直在喝酒，酒店工作人員於午夜將她帶回房間。約莫一個小時後，她被發現躺在酒店的泳池邊，身受重傷，疑似在期間從陽台墜落。

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據悉，米爾絲曾在峇里島生活好幾年，將那裡視為第二個家，之後返回墨爾本與家人一起居住。而這次赴當地，是為了探視她的兩隻狗，事發當時愛犬們也跟她一起住在酒店內。

但她在當地卻多次傳出事故，2018年參加婚禮時曾出車禍，和當時的男友都身受重傷；2023年也曾不慎從樓梯上摔下來，導致腦出血，但都幸運地活了下來。不料兩年後，死神再度找上門。

而就在事發前5天，米爾絲曾上傳熱舞影片，在當中她穿著粉紅比基尼，在陽台上隨著90年代經典歌曲《Barbie Girl》扭腰擺臀。死亡消息傳出後，大批粉絲湧入留言哀悼。

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