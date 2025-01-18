遊日必吃自製廉價和牛泡麵　專家教選肉秘訣更推薦這款麵最適合

撰文：聯合新聞網
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日本和牛以肉質香滑鮮嫩聞名，是許多人旅遊時必去燒肉店朝聖的好味道。不過一頓和牛燒烤所費不貲，精打細算的旅客改往當地超市購買價格實惠的生和牛肉片，在旅館用熱水與泡麵沖出一碗美味的「和牛泡麵」，旅遊達人小氣少年也在粉專提醒在超市挑選和牛的重要細節。

小氣少年16日在粉專分享製作和牛泡麵的眉角。他指出，想簡單用熱水將牛肉燙到微熟，要挑選薄片，例如寫有しゃぶ（涮涮鍋）、すき焼（壽喜燒）用的肉片，大小也不宜過大，2碗泡麵選約100克左右的即可。因為肉片太大，沖出的油和血水較多，不只會影響泡麵味道，湯的溫度也會被影響。

遊日想吃廉價和牛泡麵可以這樣做：

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其次是泡麵，建議選擇口味重一點的，比較不會被和牛的血水影響味道。

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小氣少年也貼出不同款肉片的照片分析，指出有些肉片較有厚度，適合煎或烤等料理，若住在有廚房的旅館可以考慮，較不適合與泡麵一起吃。若是買到太大片的肉片，也建議分割一下，再放進泡麵裡，或是直接沖熱水燙熟，搭配橘醋醬當涮牛肉來吃，也很美味。

看到小氣少年分享近來的人氣料理，不少人也留言分享美味秘訣，

「先用杯子裝滾水涮一下牛肉，去掉血水後再丟進麵裡吃更清爽」、
「要用炒麵」、
「肉要用沖的，邊倒熱開水筷子邊夾肉翻面，用熱水沖完最後才泡，當然最好是吃炒麵」、
「我是在超市買烏龍麵條+現成拉麵湯底來弄，煮好水直接在碗內燙牛肉」、
「我覺得最困難的是要騰出肚子的空間來吃這碗麵，要吃的清單太多了啊，晚上回飯店肚子通常都是撐的」、
「要提醒千萬不要用熱水壺跟茶杯煮牛肉，那些不是廚具啊，沾上油跟味道超難洗掉的」。

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