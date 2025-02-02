3招化妝整容級鼻影修容術必學　扁鼻秒變高挺　附3款陰影高光推薦

化妝時，可以將臉視作一塊乾淨的畫布，粉底用來打底，而高光和修容則用來創造光影效果，增強輪廓的立體感。



如果對自己的鼻型不滿意，可以利用修容來進行修飾。以下介紹三種「高挺翹鼻修容法」，讓你不用整形也能擁有完美鼻型！

3步驟化妝教學教你從扁塌鼻打造成高挺立體翹鼻，附3款高光修容推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3招塌鼻修容化妝教學 附3款陰影高光產品推薦（MEMEBOX官網；01製圖）

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鼻影修容法

1. 長鼻

畫出陰影線

從鼻樑中間開始，畫一條向內收的斜線，然後在鼻頭上方畫線、呈現菱形，以縮短鼻子的視覺長度。這樣可以讓鼻子看起來更短，更立體。

提亮鼻樑

分段式提亮，在山根、鼻樑中間、鼻頭輕掃高光產品，增強立體感，讓鼻子看起來更挺拔。

注意整體比例

修容時要避免將陰影垂直延伸到眉頭，這樣會使臉部顯得更長。靠近眉頭的位置可以選擇不修容；但想要鼻型看起來更立體的話，正確的位置是從眉頭下方延伸到鼻樑側邊，以縮短中庭的視覺效果。

2. 塌鼻

畫出陰影線

從眉頭開始，沿著鼻樑兩側畫上兩條陰影線，這樣可以增加鼻樑的深度。在鼻頭兩側畫兩條、呈現〈〉的形狀，強調出鼻頭的輪廓。

提亮鼻樑

在扁塌的鼻樑處畫一筆提亮色，鼻頭也畫一筆橫線，增強立體感，讓鼻子看起來更挺拔。

注意整體比例

修容從眉頭延伸到鼻樑側邊，讓鼻樑更立挺。

3. 蒜頭鼻

畫出陰影線

在鼻樑兩側畫上陰影線，這樣可以讓鼻樑看起來更高挺。特別是在山根和眉毛之間的位置，可以畫得稍粗一些，鼻樑則畫得細一些。

在鼻頭的兩側使用往內畫C字的刷法，這樣能有效縮小鼻翼的視覺範圍，使整個鼻子看起來更精緻。

局部提亮

用高光在鼻樑中段畫橫線，修飾蒜頭鼻常見的中段扁塌問題，鼻頭的最高點也輕掃高光產品，這樣可以進一步提升鼻子的立體感。

修容高光的挑選及暈染技巧

選擇合適的顏色

使用帶有灰調的膏狀修容產品，這樣能更自然地融入肌膚，避免過於突兀的效果。

暈染技巧

使用扁平型刷具將修容暈染開，確保邊界自然，不留明顯的痕跡。這樣能讓整個妝容看起來更柔和。

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修容高光推薦

1. I' M MEME我愛小臉修容提亮棒

日韓狂銷百萬支的「I' M MEME我愛小臉修容提亮棒 」，有著雙頭筆狀設計，一支兼顧高光修容，柔軟膏狀質地，無須任何工具，單憑指腹即可輕易推勻且不帶走底妝。

除了有原有的經典暖色調「001焦糖奶油」，最近也推出新色「002蒙布朗奶霜」以灰棕色打造深邃感；蛋白石感珠光的銀白色加強突顯立體部位提亮。輕鬆運用光影技巧與膨脹收縮色，一筆完成全臉修容+高光，勾勒明顯輪廓線條與小臉效果。

I' M MEME我愛小臉修容提亮棒 3.3g



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2. LUMMIR Flash Pot Highlighter

韓國彩妝品牌LUMMIR與韓國女團御用彩妝師ISEUL共同開發推出的「Flash Pot Highlighter」，一共兩色：暖色調01 Rose Shell Veil，與冷色調02 Marine Veil。由保養油成分的完美配比打造的果凍液體質地、零黏膩感且亮片細緻，可帶來自然透明、散發自信閃亮光澤。

LUMMIR Flash Pot Highlighter 4g，$148



3. rom&nd Better Than Contour

這款修容盤包含五種修容和高光色調，可以根據不同部位選擇最適合的顏色。提供01 Neutral Warm和02 Gray Cool兩種選擇，以細膩的精緻粉末打造完美修容比例。高飽和度的調色盤讓你調配出專屬的色彩，為你帶來精緻的立體輪廓效果。

rom&nd Better Than Contour，$226



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