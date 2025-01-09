年薪70萬、能WFH且毋須大學畢業?Google高層稱「這職位」需求暴增

一份能夠在家工作、不需大學學歷，還能領高薪的夢幻職業真的存在嗎？Google高層指出，這樣的工作不只真實存在，還有許多企業搶着開職缺。



Google副總裁兼「Google成長培訓計劃」創辦人莉莎．格維爾博表示，隨着企業越來越依賴數據決策，「數據分析師」（Data Analyst）的需求大幅增加。（Canva）

根據《CNBC》報道，Google副總裁兼「Google成長培訓計劃」（Grow With Google）創辦人莉莎．格維爾博（Lisa Gevelber）表示，隨着企業越來越依賴數據決策，「數據分析師」（Data Analyst）的需求大幅增加，成為近期最受矚目的工作選項之一。目前，美國有近30萬個數據分析相關職缺尚未填補，市場對該技能的搜尋更創下5年來新高。

數據分析師在做甚麼？主要職責是蒐集、組織並詮釋原始數據，分析企業表現，運用軟件工具如Excel、SQL 和 Tableau，熟練程式語言如Python，建立數據視覺化並解決問題。

根據 Google 的資料，數據分析相關工作薪資待遇相當優渥， 年薪中位數約為 9.3 萬美元（約港幣 72 萬元），而經驗更資深的人，薪資更可達 11 萬美元以上（約港幣 86 萬元）；若是遠距類型的職位，年薪還可能高達 15 萬美元（約港幣 117 萬元）。

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數據分析領域人才荒，企業降低學歷門檻搶人

一般而言，數據分析工作基本要求求職者具備大學學歷。但如今，隨着數據分析領域人才短缺，許多公司開始不強調學歷背景，僅要求提供高中文憑或普通教育發展學歷（GED），並完成線上課程認證，顯示企業更看重實際技能，以及專業培訓的完成度。

格維爾博也指出，數據分析師可透過完成線上證書或訓練課程即可入行，例如 Google 旗下的「Google成長培訓計劃」提供每月 49 美元的資料分析課程，其他科技大廠如IBM、電腦技術產業協會CompTIA也有類似的培訓方案。另外，擁有相關AI應用技術，也是求職一大加分技能。

這4大行業需求最缺！未來十年職缺暴增30%

根據美國勞工統計局（BLS）的數據，數據分析與科學相關職位的成長率預計在未來十年內增加 30%，大幅高於其他職業的平均成長率，表示不僅有更多工作機會，也表示未來從事這行的人，至少能獲得長期穩定的工作保障。

此外，全球勞動市場分析機構Lightcast研究顯示， 製造業、醫療保健、科技業、金融業是數據分析人才需求最強勁的4大行業 。其他相關職位有業務系統分析師（Business Systems Analyst）、資料架構師（Data Architect）和資料庫管理員（Database Administrator）也是熱門職缺。

數據應用在所有產業必不可少，相關技能的需求只會越來越高，同時，僅依賴學歷招聘人才的方式也正在變化，對於非本科的求職者，也許此刻是轉換跑道的好時機。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】