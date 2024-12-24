Google狠裁10%高管改革成果顯著！CEO更頒出「新版5大工作守則」

Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）於上周三表示，過去幾年的變革中最重要的是減少了10%管理職。皮柴也同時宣佈，在Google工作的 5 大守則。



Google的效率提升計畫已進行超過兩年。 早在2022年9月，皮蔡便提出要將Google的效率提升20%的目標。隔年一月，公司進行了歷史性的裁員，共計裁撤12,000個職位。（路透社）

重點1 ：Google為了提升效率，已減少10%的高階管理職位，包含經理、總監和副總裁。

重點2 ：這項效率提升計劃已進行超過兩年，始於2022年9月由行政總裁桑德爾．皮柴（Sundar Pichai）提出的效率提升20%目標，並於2023年1月進行了12,000人的大規模裁員。

重點3 ：此舉與OpenAI等AI競爭對手推出威脅Google搜尋業務的新產品有關，Google正積極將生成式AI功能導入核心業務，例如AI影片生成器和Gemini模型。



據《商業內幕》報道，兩位不願具名的員工轉述，Google行政總裁皮柴在周三的全體員工會議上宣佈，過去幾年Google進行了一系列變革，以簡化公司並提高效率。其中一項重要的變革便是減少了10%的管理職位，包含經理、總監和副總裁等。

對此Google發言人則表示，部分職位已轉為非管理職，而部分則完全裁撤。

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Google的效率提升計劃已進行超過兩年。 早在2022年9月，皮柴便提出要將Google的效率提升20%的目標。隔年一月，公司進行了歷史性的裁員，共計裁撤12,000個職位。

而自2023年至今的裁員計劃，經過將近2年後有具體成效嗎？據Google母公司Alphabet於10月底公布的Q3財報， Alphabet營收年增15%，增幅高於去年同期，且雲端收入達到113.5億美元，年增近35%，公司將雲端的強勁表現歸功於AI產品，包括為企業客戶提供的訂閱服務。

狠砍12,000人！Google搶攻AI，還要應對拆分危機

這波效率提升的同時，也正值OpenAI等AI競爭對手不斷推出威脅Google搜尋業務的新產品之際。面對競爭，Google積極回應，將生成式AI功能導入其核心業務，並推出一系列新的AI功能，例如在早期測試中擊敗OpenAI的AI影片生成器，以及包含「推理」模型在內的新Gemini模型，後者甚至能展示其思考過程。

Google近期動作頻頻，才剛於12月11日發表Gemini 2.0 Flash，表現超出上一代的最高版本1.5 Pro，不僅速度更快，性能也大幅升級。舉例來說，2.0 Flash寫程式的能力得到92.9的高分，1.5 Pro在這個項目中只得到85.4分，速度還快了一倍。

但Google同時也面臨危機。在美國、歐洲先後認定Google違反市場壟斷之後，Google在日本也被監管機構認定違反市場壟斷。日本公平交易委員（JFTC）在去年10月以Google要求OEM廠商在其生產手機內預裝其搜尋應用服務，並且排除其他第三方業者提供應用服務為由展開調查，預計將要求Google在日本境內停止壟斷行為。

而Google日前也在美國及歐洲市場面臨被監管機構認定市場壟斷。其中，美國境內被要求拆分Chrome瀏覽器業務，並且必須提出相應調整作法，否則不排除進一步要求拆分Android業務。

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重新定義「Googleyness」：使命第一

在週三的會議上，Pichai（皮查伊）也闡明了「Googleyness」一詞的含義，並告訴員工，這個詞需要更新以適應現代的Google。

這個詞最早是在2015年出現，由時任Google人力營運主管拉斯洛．博克（Laszlo Bock）於其著作《工作規則》中提出，他在書中列出幾個他認為的Google特質，例如：「知性謙遜（intellectual humility）」、「享受樂趣（enjoying fun）」和「坦然接受模糊性（comfort with ambiguity）」。

皮柴認為，現在公司對於「Googleyness」的定義為：

「使命第一（Mission First）」、

「做有用的事（Make Helpful Things）」、

「大膽且負責（Be Bold & Responsible）」、

「保持鬥志旺盛（Stay Scrappy）」、

「在忙碌中享受樂趣（Hustle & Have Fun）」。



但針對員工轉述內容，Google發言人並無回應。

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