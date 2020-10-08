親戚請飲問幾多人去　答一家5口對方竟回最多兩位　應該點應對？

年底又是結婚旺季，對新人來說，發喜帖、算桌數是門大學問，要怎樣統計人數，又能賓主盡歡不失禮貌，可是考驗主人家智慧。台灣有位網友在臉書社團爆怨公社發文，說收到來自親戚的喜帖，對方來電詢問「幾人出席」，回答「五人出席」，結果對方竟打槍並告知「只能給兩個位子」。原PO傻眼，向網友請教該怎麼做才好。

原PO表示，這位親戚三番兩次明示「桌跟餅都很貴」，打電話詢問「吃喜酒幾個人來」，卻又自行提出兩人配額，她質疑「是不是在問來玩的？」。原PO後來查過禮金簿，當年原PO結婚，對方可是「攜家帶眷五人價8000」出席，不明白為什麼這回親戚嫁女兒，竟敢開口要求「不准攜家帶眷來喝喜酒」？

貼文原文（爆怨公社Facebook）

PO文一出，網友覺得限制賓客人數很誇張，「怕賠錢就不要辦，要辦就不要怕賠錢！宴客辦成這樣被當笑話而已」、「只想穩賺不賠的主家啊」、「那麼怕賠錢……可以直接公證登記就好。不需要這樣繞一大圈，讓親朋好友受這樣的鳥氣。」、「吃喜酒還要先訂位耶？」「早點到避免沒座位，人數5人帶好帶滿」。

因為有回禮問題，原PO覺得不去不包也很奇怪。有網友開解原PO，別跟親戚計較，「禮到人不到，就不用再去湊熱鬧了」、「妳的態度決定你的高度……8000包回去，不去吃，永不見面！」、「正向一點，搞不好真的是桌數不夠」。也有人幫原PO精算，「2個人位子就包2個人的價位，如果可以不要去更好」、「8000/5=1600，2個人出席，那頂多包3600就好」。

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