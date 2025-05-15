女生由朝玩到晚腹痛入急症 小便變深茶色 醫指患這病可致腎衰竭
撰文：蘇菲亞
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過度活動而沒補水，最終可導致肌肉溶解？台灣1名醫生網上分享在急症室工作時，遇上1名30歲女病人，她有腹痛、全身無力、呼吸急促等症狀，名查詢病史後，發現她尿液呈深茶色，推測患上「橫紋肌溶解症」。醫生指了解病人日程後，發現她當日聚會不斷，過度活動卻沒有適時補水，最終因脫水患病。幸好女病人及時治療，最後住院治療一星期就康復。
病人尿液深茶色 患橫紋肌溶解症
台灣外科醫生陳榮堅在社交平台發文分享，以前曾在急症室當值時，他遇到1位30歲女性病人，對方凌晨3時被朋友送入急診室，有腹痛、全身無力、呼吸急促等症狀，看起來並不像喝醉，意識還是清醒。
陳醫生為女病人檢查及問診，過程中她提到尿液呈非常深茶色，加上其症狀，當時陳就推測女病人患上橫紋肌溶解症。
病人過度活動 沒適時補充水份
陳榮堅指出，「橫紋肌溶解症」通常發生在長時間劇烈運動後，例如跑馬拉松。他進一步查問女病人當天日程，發現對方當從早上就開始和朋聚會，一場接一場，過程中有喝酒、跳舞直到晚上。幾乎整日都在密封空間活動，過度活動下又沒有適時補充水份，最終因脫水導致橫紋肌溶解症。
可引發急性腎衰竭
不過他指出女病人幸好及時治療，否則可能會引發急性腎衰竭，甚至需要洗腎，或導致多重器官衰竭。女病人雖然還未需要洗腎，最後仍住院治療一星期才康復。
（外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地 Facebook）
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