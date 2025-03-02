有打掃不等於乾淨　8個常見居家清潔錯誤　海綿使用多久要換新？

在家裡進行日常清潔時，許多人都有自己的打掃技巧，希望透過固定清潔習慣維持居家整潔。不過「etter Homes & Gardens」清潔專家Jessica Bennett曾分享，就算每天打掃，也不代表你的家真的乾淨無菌，因為許多人常會不小心犯下清潔盲點，導致灰塵、細菌反而越掃越多，影響健康與環境。



《網路溫度計DailyView》特別整理出8種常見的清潔NG行爲，不妨對照看看，自己是不是也中了這些清潔禁忌呢？

（《童話故事下集》 劇照）

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8大常見的居家清潔錯誤

居家清潔錯誤1：清潔工具不乾淨

別以為每天擦桌、拖地就萬無一失，清潔工具本身若骯髒，反而會讓細菌和灰塵跟著散播到整個家。抹布、拖把、馬桶刷等用具，建議每次使用後都要清洗並晾乾，定期更換更是關鍵。吸塵機集塵盒滿了也要立即清空，濾網更需定時更換，才能維持最佳清潔力。



居家清潔錯誤2：急著消毒，忽略先清除污跡

許多人沒注意到清潔和消毒是兩回事，清潔可以從物理上去除表面的污跡，而消毒則是使用化學物質來殺死細菌。很多人一拿到消毒劑就狂噴，但若表面還殘留灰塵、油漬，消毒劑根本無法發揮作用。正確步驟是先擦去表面污跡，確保乾淨後，再進行消毒，這樣才能有效殺菌。



居家清潔錯誤3：污漬一來就猛擦

飲料潑了、醬料滴了，第一反應是拿布大力拭擦嗎？小心這麼做只會讓污漬滲得更深，還可能破壞布料或地毯纖維。專家建議，應先用乾淨的白布或紙巾，輕輕按壓吸乾，再視材質選擇適合的去污產品處理。



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居家清潔錯誤4：噴完消毒劑馬上擦掉

許多人以為噴了消毒劑就大功告成，其實大錯特錯！多數消毒劑都需要時間發揮效果，若噴完馬上擦乾，等於浪費產品。記得查看瓶身標示，留意消毒劑需停留的時間，才能真正消滅細菌。



居家清潔錯誤5：用海綿清潔

不少人愛用海綿擦檯面，但海綿孔隙多，最容易藏污納垢，一不小心就成了細菌滋生的溫床。建議改用快乾、好清洗的超細纖維布，若還是喜歡用海綿，那則要定期消毒，並每月更換一次，以免細菌越擦越多。



（unsplash@Volodymyr Hryshchenko）

居家清潔錯誤6：同一塊布擦整間房

用同一條抹布從客廳擦到廚房，再擦到浴室，看似省事但實際上就是在幫細菌「搬家」。建議根據空間分配不同顏色或標記的抹布，例如廚房一條、浴室一條、客廳一條，避免交叉感染。用完也別忘了清洗晾乾，防止細菌滋生。



居家清潔錯誤7：居家環境不通風

使用含氨水或漂白劑等強力清潔劑時，若環境不通風，這些化學氣體可能刺激呼吸道，甚至對健康造成影響。建議打掃前先打開窗戶通風，或開啟排風扇，確保空氣流通，降低吸入有害氣體的風險。



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居家清潔錯誤8：打掃順序隨興來

看到哪裡髒就掃哪，這種隨性方式其實很沒效率！正確步驟應該是「由上到下」，先擦櫃子、檯面，再清理梳化、桌椅，最後才是掃地、拖地。這樣才能避免灰塵掉落，反覆清理，讓打掃事半功倍。



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