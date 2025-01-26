長壽飲食｜食魚多過米！營養師揭日本人長壽6飲食習慣 抗癌抗老化

大眾都知道日本人相當長壽，但卻並不清楚其中的緣由，台灣營養師高敏敏日前表示，日本女性平均壽命高達87.14歲，還是全世界肥胖率最低的國家！



她去了趟當地才終於搞懂日本人的長壽秘訣。

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日本人飲食習慣多健康？ 營養師大推：值得借鑑

高敏敏日前透過Facebook分享，去了趟日本，終於搞懂日本人的長壽秘訣了！奉上「日本人的長壽秘訣－這樣吃、做」：

▸愛吃深海魚：可以發現日本人餐桌上很常出現魚類，每人每年平均 魚類攝取量高達100多公斤，甚至比米還多！而魚類的Omega-3對於疏通心血管、預防心臟病有很好的效果，也可以維持腦部的健康活力。

▸餐餐7分飽：去日本的居酒屋發現，大家桌上的食物都很少！大多數都是一桌叫個2至3盤菜慢慢的吃，這種不飢餓、不撐的狀態，可以預防肥胖、減輕腸胃負擔，也可以避免吃進過多的熱量，導致慢性病找上門。

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▸飲食多樣化：日本飲食的另一大特色是注重食材多樣性，搭配豐富且均衡、確保每餐攝取多種植化素，而植化素本身就有對抗自由基、抗老化、抗癌抗炎的功效。

▸少油少調味：日本飲食講究低油脂 常用蒸、煮、生食的方式保留食材原味，即使沙律也只用少量橄欖油、鹽和芝麻調味，避免過度加工和多餘脂肪攝取，這樣的飲食方式可以減少心血管負擔、預防慢性病和肥胖。

▸愛吃豆類：味噌、納豆、豆腐、醬油等大豆製品是日本餐桌的主角， 富含植物蛋白、膳食纖維和益生菌可以幫助抗癌、預防慢性疾病和肥胖，豐富的膳食纖維、益生菌也有助於腸道健康。

▸常走路：可以發現日本人特別喜歡逛街，經常逛街就是走1至2個車站的距離，這種習慣讓日本人保持苗條的體態，也可以避免肌少症、避免肥胖。

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健康來自於生活態度 維持運動習慣也很重要

高敏敏分享，綜合以上這幾點，可以發現日本人長壽秘訣其實就是「吃」，雖然不熱衷健身但多多走動的習慣，就可以默默消耗熱量、維持肌肉量！她也強調，日本人從飲食節制、多樣化選擇，到日常步行的積累，都是值得借鑑的生活方式，因為健康從來不是偶然，而是生活態度的體現。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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