咖啡長壽｜1最佳時機飲咖啡護血管減死亡風險　早午晚幾時飲最好?

不少人都有每天來杯咖啡提神醒腦的習慣，而咖啡也已被許多研究證實對健康有多項益處。不過，過去的研究多數集中在探討「咖啡攝取量」與心血管疾病、糖尿病或死亡風險的關係，卻沒有進一步分析「一天之中喝咖啡的時間」不同，對健康是否也會帶來不同的效果。



台灣腎臟科王介立醫師分享，近期一項研究指出，只在早晨喝咖啡的人，心血管疾病和全因死亡風險皆較低，而從早到晚都喝咖啡，對健康的益處則較不明顯。

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「早晨」喝咖啡助護心！分散全天喝效果不顯著

台灣王介立醫師在Facebook分享，這項研究由美國杜蘭大學（Tulane University）團隊帶領，探討「咖啡飲用時間」對死亡風險的影響，以及「飲用時間」是否會修飾（modify）咖啡總攝取量與死亡之間的關係。研究採用美國大型健康與營養調查NHANES的資料，在排除懷孕、熱量回報過高或過低，以及診斷過心血管疾病或癌症者後，共分析了40,725位18歲以上成人的資料，並從1999年開始進行了10年的追蹤紀錄分析，觀察參與者的死亡狀況。

研究人員根據一天24小時，將咖啡攝取時間分成：早晨（凌晨4時至早上11時59分）、下午（中午12時至下午4時59分）及晚上（下午5時至隔日凌晨3時59分）。參與者中有36%是幾乎只在早晨喝咖啡的「早晨型」、16% 為從早到晚都有喝咖啡習慣「全天型」，「不喝咖啡」的則有48%。

研究結果顯示，相較於不喝咖啡的人，早晨型的全因死亡和心血管疾病死亡風險皆明顯較低，但在全天都喝咖啡的人身上，風險降低程度在統計上並不顯著，無法確認咖啡的保護效果。另外研究也將「咖啡飲用量」和「早晨型/全天型」進行交互作用分析，結果發現早晨型即使是喝3杯以上的咖啡，依然和較低的全因死亡與心血管死亡風險有關，而全天型喝各種杯數，都沒有顯著的保護效果。

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咖啡助抗發炎或適合早上喝！太晚喝影響睡眠 可能削弱益處

台灣王介立醫師也指出，該研究推測，上述研究結果可能與以下三點有關：

1. 生理節律（circadian rhythm）與睡眠：

咖啡含咖啡因，在下午或晚上喝咖啡可能引起睡眠中斷、作息混亂，進而削弱咖啡本身可能帶來的益處。早晨喝咖啡則與自然睡醒作息較吻合，或許就較不會干擾夜間的褪黑激素（melatonin）分泌。

2. 抗發炎、代謝效應：

咖啡富含多種生物活性物質（如多酚），具有抗氧化、抗發炎效果。早晨本身是一些發炎標記物自然較高的時段，此時咖啡成分的抗發炎作用，可能對心血管代謝更有幫助。

3. 生活習慣的標記（marker effect）：

不排除早晨型咖啡使用者整體生活型態較健康，例如早起運動、均衡飲食、晚間規律就寢等。雖然研究已試著校正多種混雜因子（年齡、BMI、抽煙、飲食分數、睡眠時數等），但仍可能有殘餘混雜（例如是否輪班、起床時間等）。

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掌握喝咖啡時機 享受美味又能有益健康

不過，台灣王介立醫師也強調，上述研究是觀察性研究，無法得出「早上喝咖啡導致壽命更長」的直接因果結論，只能說存在關聯性和統計上的顯著結果。然而，咖啡確實已被證實具有保護作用，且對身體安全性良好，因此這項研究還是能夠提醒民眾，若想獲得咖啡的健康效益，最好在早晨時段飲用完畢，下午或晚上盡量少喝或不喝。

若在下午或晚上工作、需要靠咖啡提神，也要留意個人對咖啡因的敏感度，以及是否導致失眠。長期睡眠品質不佳，可能不利於心臟及全身健康。此外，民眾也不需過度擔心每天喝2至3杯，甚至3杯以上的咖啡會帶來負面影響，但建議要在中午前喝，同時也要考量個人身體狀況與敏感度，並持續保持健康的生活習慣。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

