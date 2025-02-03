別再用刀削奇異果！日本人用水剝皮露出超光滑果肉　網民：超療癒

吃奇異果該怎麼剝皮比較好呢？旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」日前在Facebook Page分享日本網友的貼文，不需要靠削皮刀，只需要熱水跟溫水，就可以讓奇異果完美「光溜溜」，平滑的果肉超療癒。



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「魚漿夫婦」轉發貼文，可以看到日本網友先用熱水燙過奇異果，再丟進冰水裡，接著直接剝皮，沒想到皮一眨眼就滑落下來，光滑的果肉，就像寶石一樣閃閃發光。對此，「魚漿夫婦」也表示想要試試看，更幽默直呼：

「我後來發現，能治癒你的，是海星寶寶，是海膽寶寶，或者是沒有皮的奇異果！」



貼文曝光後，網友也紛紛表示：

「一直都是切半，湯匙挖一挖」、「這是凌遲！」、「雖然不喜歡吃奇異果，但好想剝看看喔」、「今天才剛削皮削到懷疑人生，真想早個二個小時知道」、「還好我都連皮一起吃」、「變成棗子了」。



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除此之外，過去知名品牌「Zespri」也曾教過大家如何「催熟」奇異果：當你用手掌握住奇異果，已經完熟的奇異果會在溫柔擠壓時略帶彈性；而將它置於碗裡2-3天即可自然催熟，若想更快速一點，可和其他水果（例如蘋果、橙、香蕉或梨）一起放進紙袋裡擺放。

台灣農糧署也指出，民眾在挑選奇異果時，應選擇外形看起來濕潤且豐滿、手指輕壓有彈性、沒有皺紋、沒有斑點、傷痕以及碰撞過的奇異果。若是有皺紋則表示失去水份，其品質與營養都受到影響。

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