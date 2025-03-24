雪櫃醬料放太久竟「長出一朵花」　網民讚可愛：實驗室都養不出來

黴菌最喜歡潮濕的環境，尤其是雪櫃！隨著開關門時產生的濕氣，聚集在雪櫃內部或層板上，便為黴菌提供了最理想的生長環境。



有網友從雪櫃翻出一碗甜麵醬，上頭竟然長出一朵「黴菌花」，讓他驚訝發文，不少網友看了也直呼：

太可愛！

有網友從雪櫃翻出一碗甜麵醬，上頭竟然長出一朵「黴菌花」，不少網友看了也直呼太可愛。（示意圖，nrd/unsplash）

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一名網友在Dcard上發文，表示自己清雪櫃時，翻出了一碗不知道冰了多久的甜麵醬，且上面還發霉長成了一朵「花」的樣子，讓他不禁讚嘆：

太酷了吧！第一次看到發霉長這樣。

同時也煩惱是否該將雪櫃重新清洗一遍。

貼文曝光後，不少網友直呼「霉花」實在是太可愛：

「那朵花長得也太完整，雖然作為甜麵醬是失敗的，但培養皿是成功的」

「花霉，讀音正確」

「第一眼還以為是一顆水餃」

「這花甚至還有十六摺啊」

「遠看是一朵花，我近看『唉喲喂我的媽』」

「霉花~霉花~幾月開花…」

「好酷！」



也有人認為若找到相關管道，應該有機會利用「霉花」來賺一筆錢：

「聽說有些黴菌是可以賣錢的」

「我覺得你發對地方的話是可以賣錢的，我同學在實驗室都養不出他想要的菌」

「實驗室的研究所會哭喔，他都沒辦法養出來」

「拜託雪櫃不要洗，捐給研究所吧！我們的培養皿需要」



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不過，若雪櫃長期處於有利黴菌生長的環境，容易對人體健康造成危害，據《元氣網》報道，嫚嫚營養師提醒，食物須使用分裝的方式放入冷藏，若超過一天就該捨棄，且整體應保持7分滿，避免通風不足，也該將生、熟食分開，養成先進先出的習慣，並在食用前將其充分加熱。

另外，每1-3個月也該清潔一次雪櫃，利用天然清潔劑，如檸檬水、白醋、小蘇打水等擦拭內部層板，門邊磁條也必需特別留意，以免污垢、灰塵堆積，影響到雪櫃密合。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】