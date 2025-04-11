嚼香口膠｜防蛀牙促消化助排便醫揭2大術後益處！或致脹氣要注意

許多人習慣靠咀嚼香口膠提神，或在緊急時刻用香口膠緩解口氣問題。近年來許多醫學論文也證實「嚼香口膠」有預防蛀牙、增加長者咬合力、避免失智等好處。



台灣大腸直腸外科陳威佑醫師分享，針對進行腸道手術後的患者，嚼香口膠還能帶來2項鮮為人知的幫助。

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嚼香口膠引發「假性進食反應」 可刺激腸道蠕動

台灣陳威佑醫師指出，人們在咀嚼香口膠時，身體的多種生理機轉也會同時啟動。除了口腔感受到咀嚼的動作外，大腦也會接收到「進食中」的訊號，引發以下三大生理變化：

1. 模擬進食行為：咀嚼動作會讓大腦認為身體正在進食，引發「假性進食反應」，訊號傳遞到大腦後，會啟動迷走神經和內分泌激素的分泌。

2. 刺激腸道蠕動：迷走神經會進一步促使腸道平滑肌收縮和蠕動，推動腸道的氣體與糞便向肛門移動。

3. 促進消化功能：嚼香口膠也被證實能促進腸道激素如胃泌素、腸泌素等的分泌，而這些激素又會促使消化道分泌更多酵素與消化液，加強消化的效果。



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小動作大用途！腸道手術後嚼香口膠助消化、排便

台灣陳威佑醫師表示，近年來也有不少論文提到，患者在進行腸道手術後咀嚼香口膠，可幫助避免相關併發症和副作用。其中，腸道手術後的患者最常發生「手術後腸阻塞（POI）」，導致消化不良、腹脹，造成排便困難，而嚼香口膠可加速體內氣體與糞便排出、減少不適感。美國紀念斯隆凱特琳癌症中心2023年的報告也指出，嚼香口膠可顯著降低腸阻塞的發生率，並縮短康復時間。

此外，手術中用於麻醉的鴉片類止痛鎮定藥物，會抑制腸道蠕動、影響排便，部分患者術後無法快速代謝血液中的這些藥物，就會造成便秘。咀嚼香口膠能刺激唾液分泌和腸道蠕動，藉此維持腸道正常功能。2015年考克蘭圖書館的研究就指出，手術後咀嚼香口膠的患者，平均排氣時間縮短了10.4小時。

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由此可見，嚼香口膠既簡單，成本又低，可成為術後幫助排便的選擇。不過，台灣陳威佑醫師提醒，部分含有寡醣類的香口膠可能會引發脹氣，建議民眾在透過嚼香口膠改善術後便秘前，要先經由醫師評估。若在術後或日常生活中遇到排便困難，也請民眾務必尋求專業醫療協助，讓醫師根據個人情況提供合適的建議和治療，以便更有效地管理腸道健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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