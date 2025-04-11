牙痛｜什麼是牙髓炎？盤點5成因、6症狀由輕至重　3招護口腔健康

你是否曾經有過這樣的經驗？某天牙齒突然劇痛，甚至到了晚上疼痛加劇，讓你輾轉難眠。想喝口溫水紓緩不適，卻反而感到更痛，最後不得不趕緊就醫，才發現原來是牙髓發炎了。



究竟為什麼會發生牙髓炎呢？接下來就帶你深入了解。

導致牙髓炎發生的5個成因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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什麼是牙髓炎？

牙髓炎（Pulpitis）是一種常見的牙科疾病，指的是牙齒內部的牙髓組織受到感染或發炎。牙髓包含神經、血管和結締組織，當它受到刺激或損傷時，可能導致疼痛或進一步的併發症。

牙髓炎的症狀

症狀由輕至嚴重程度排列如下

1. 對冷熱敏感：進食冷熱食物時會出現短暫的不適或輕微疼痛。

2. 牙齦發炎與腫脹：牙齦周圍出現輕度紅腫，壓迫時可能感覺不適。

3. 自發性疼痛：即使沒有接觸刺激物，牙齒仍可能突然出現陣發性疼痛。

4. 牙齦膿包的形成：牙根部位可能長出小型膿包，伴隨輕度腫脹與壓痛。

5. 劇烈牙痛：疼痛程度顯著加劇，尤其在夜間更為明顯，影響日常作息。

6. 牙齒顏色變化：受影響的牙齒可能變為暗灰色或褐色，代表牙髓已嚴重受損。



▼牙齦腫痛的7個可能原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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導致牙髓炎發生的5個成因

牙髓炎通常由以下五種主要因素引起：

一、嚴重蛀牙

當蛀牙發展到牙本質深層，細菌可進一步侵入牙髓，引發感染與發炎（Hahn & Best, 2021）。

二、外力損傷

牙齒因摔倒、碰撞或咬到過硬食物而受損，導致裂縫或斷裂，使細菌能夠進入牙髓腔。

三、牙周病

嚴重牙周感染可能使細菌透過牙周組織擴散至牙髓，進一步引發發炎。

四、不當的牙齒修復或填補

牙科治療如填補、假牙安裝或根管治療不當，可能造成牙髓的刺激或暴露，導致發炎。

五、免疫系統問題

免疫功能較弱的人更容易受到細菌感染，使牙髓更容易發炎。

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預防牙髓炎的方法

- 保持良好的口腔衛生習慣

- 定期看牙醫

- 避免過度咀嚼硬物



有句俗語說「牙痛不是病，痛起來要人命」，雖然這句話並不完全正確，但道出了牙痛的嚴重性。雖然牙髓炎本身不會直接致命，但若不及時治療，可能引發嚴重感染，甚至影響全身健康。因此，了解牙髓炎的成因與症狀，並及早就醫，是維護口腔健康的重要關鍵。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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