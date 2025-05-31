從用詞看個性！「你竟然」vs「你居然」一句話揭露你的思考模式

你是「居然人」還是「竟然人」？這兩個看似意思差不多的詞，最近竟意外成為網路上的話題焦點。有台灣網友在Threads上分享關於「竟然」與「居然」用詞差異的趣味觀察，指出習慣用「竟然」的人在聊天時幾乎不會打「居然」，反之亦然。這篇貼文瞬間爆紅，截至5月27日已吸引超過150萬人次瀏覽、1萬5千人按讚，不少網友實測後驚呼「準到爆」。



根據台灣《教育部重編國語辭典修訂本》的解釋，「竟然」和「居然」的詞義幾乎相同，甚至兩者還互為相似詞；這意味著在官方規範中，它們在使用上並無顯著區別。

儘管如此，這不影響網友們發揮創意。有網友嘗試將此問題丟給ChatGPT求解，結果意外延伸出一些趣味的分析。這類分析雖不具學術嚴謹性，卻為這場討論增添了更多趣味色彩。

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 10

語感有差嗎？居然人vs竟然人性格大解析

一起來看看ChatGPT如何剖析「竟然」和「居然」的語感差異吧！

「竟然」人＝反應直率，驚訝當場寫在臉上

習慣使用「竟然」的人，常被認為個性較直率、情緒反應強烈，對事物有明確預期，因此當遭遇反差時，驚訝會直接表現在語言中。這種語氣常帶有頓悟感，如「原來如此」的恍然大悟。

例如看到朋友突然煮出一道大菜，脫口而出「你竟然會做菜！」這句話就是直接的驚訝與讚嘆。

「居然」人＝內斂驚異，語感溫柔帶點觀察

偏好使用「居然」的人，則常被形容為性格溫和、觀察入微，驚訝反應也較為內斂。他們通常會在短暫思考後才反應過來，語氣也更偏向驚嘆與好奇。

比方說聽到一位總是亂丟襪子的朋友居然把家裡打掃得一塵不染，你可能會說「他居然會掃地欸」，語氣像是發現隱藏技能般的驚訝。

【相關圖輯】邊個龜字先啱？媽媽一睇兒子寫法「以為寫錯30年」 正確寫法係…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

「準到爆」vs「根本亂掰」 語感話題網友分歧大

這場話題在Threads上引發了兩極化的熱烈討論，不少人實測後紛紛表示「神準」，驚呼「直接開始看每個朋朋是什麼然人」、「我也是居然人」、「幹超準欸！我男友是居然人，我是竟然人」。甚至有人發現夫妻或朋友之間用詞習慣確實不同，「我跟先生竟然是一大串，居然都各只出現一次」，印證了這個有趣的都市傳說。

然而，也有網友對此持保留態度，認為：

「『竟然』跟『居然』的使用跟語境和驚訝程度有關吧」

「真的不知道這些用語跟個性的關聯性在哪」

「應該不會有人相信吧」



覺得這僅是個人習慣，與性格無關。還有部份網友表示自己兩個詞都會用，笑稱「我是中邪了吧，一句話用兩種」，甚至分析「我反應偏正向時會用居然，反應偏負面會用竟然」，展現了靈活的語言使用習慣。

【相關圖輯】「兩木一條心」是什麼字？面試官難倒無數人 他答一字秒獲錄取（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

MBTI、錯別字話題亂入 網友狂發展延伸宇宙

這波話題還一路延伸到MBTI人格分類，例如：「竟然的好像大部分是E人（外向者），用居然的大部分是I人（內向者）」，或「會用『居然』的是J人（判斷型），會用『竟然』的是P人（感知型）」等，但這些說法也引來其他網友吐槽：

「太誇張」

「過度聯想」

「現在滑到分析這種的我都覺得超硬要的」。



此外，也有網友特別指出，像「應該」與「因該」的混用，或「在」與「再」的誤用，這些本質上屬於錯別字，與「竟然」、「居然」這種關乎語氣和情感表達的詞彙概念不同，不應混為一談。

【相關圖輯】「溼、濕有什麼分別」惹熱議 兩者意思原來不相同？台教育部釋疑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

小石虎很香不能取臭名！「野獸先輩」、「114514」是什麼梗？

過來坐坐是什麼？高中園遊會最羞恥迷因爆紅！源頭竟是霸總直播？

「回答我！」是什麼梗？超萬用迷因影片模板 一起來Look in my eyes

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】