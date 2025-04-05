「Gigil」是什麼意思？牛津新詞解密　源自菲律賓語的可愛慾望

看到可愛事物時，你都怎麼表達那種內心受到滿滿療癒的感覺呢？在中文裡有「被萌翻」、「心臟爆擊」、「融化了」等字詞，近日英文中也出現一個專屬詞彙「gigil」，被收錄到《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary, OED）中，專門用來形容這被可愛事物重擊的感覺。



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可愛到無法抗拒！什麼是「gigil」？

「gigil」（發音：ghee-gill）源於菲律賓他加祿語（Tagalog），意指在看到可愛事物時，內心那種想要揉捏、擠壓的難以克制的強烈感受。這種因為「被萌翻」而忍不住緊握雙手甚至咬牙切齒的感覺很難以言語形容，由於英文中並沒有能夠準確表達這種心情的字彙，因此「gigil」在近期被收錄到牛津詞典中。

炎上、人氣、暴走……都不是中文？文化中常有的「借用」語言

生活中很常會遇到一些外來語，由於無法精確地以自己的語言表達出其意義，因此便直接沿用外來詞彙，久而久之這些外來語也會變成自身語言文化的一部份。像是現在在台灣常見的「炎上」、「素顏」、「暴走」、「人氣」等字詞，其實都源自日本，是在流行文化之下向日語借詞而來。

除了台灣和日文，不少國家和語言都有類似的情況。《牛津英語詞典》指出，有許多英語使用者會向其他語言借用詞彙，來填補英語本身的空缺。當這些從別的語言中「借用」的字詞在英語中開始被頻繁使用之後，它們會變成英語的一部份，也因此被收錄至字典中。

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星馬美食、「打包」都收錄 牛津字典體現多元語言文化

在近期新增於《牛津英語字典》的詞彙中，除了「gigil」外，還有在新加坡、馬來西亞被普遍使用的感嘆詞「alamak」（用以表達震驚或驚訝，意近於中文「我的媽呀」）。此外，在星馬地區的美食如「kaya toast」（咖椰多士）、「fish head curry」（咖哩魚頭）、「steamboat」（火鍋）等也成為新增詞彙。

上述美食更延伸到「tapau」（打包）一詞，《牛津英語字典》表示該詞來自於華語及廣東話，為外帶食物之意，在文化交流之下，「tapau」也被收錄至字典中，成為英語詞彙的一部份。《牛津英語字典》目前收錄超過60萬個字詞，為英語中最全面的詞典之一。

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每年《牛津英語詞典》的編輯團隊都會審核數千個新增詞彙，這些字詞的來演可能是編輯自身閱讀、透過群眾募集或從語言數據庫分析而來。不只有菲律賓、馬來西亞和華語，在這次的新詞彙中也有來自南非、愛爾蘭等地的語言，體現了語言的使用及文化逐漸多元。

近日英文中出現一個專屬詞彙「gigil」，被收錄到《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary, OED）中。（Oxford English Dictionary）

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