東鐵MMA│2大叔車廂爭霸　摔地補刀拳拳到肉　 後續竟這樣：真男人

【港鐵MMA】有何爭執都不應訴諸暴力。本港網絡流傳影片，指港鐵東鐵綫列車內有2名男子打鬥，拳來拳往不斷打頭，從一側車門打到另一側車門，乘客爭相走避。影片最後其中1名白衣大叔被摔倒在地上，黑衣男連環揮拳「補刀」，有男乘客衝出阻止，雙方最終停戰。



影片引來網民熱議，「報警啦！咁好揪」，也有網民笑言「真男人，1 on 1」、「我淨係留意到白衫叔叔嘅耳機好穩陣，全程無甩」。



本港網絡流傳影片，指港鐵東鐵綫列車內有2名男子打鬥。（Threads@hong_kong_gossip_watch_group）

港鐵內不要打鬥！Threads「香港八卦關注組」於11月11日發布影片，留言「地鐵打交事件」。

東鐵2大叔打架連環拳打頭 乘客走避

影片長24秒，見到當時正值白天，港鐵東鐵綫列車內有1名戴着耳機的白衣大叔，正向1名黑衣大叔連環揮拳，不一會黑衣大叔揮拳反擊，白衣大叔節節敗退，遭打「心口」、「肚」及「頭」。當時車上有不少乘客，爭相走避，也有人舉機拍攝。

2名大叔打鬥拳來拳往。（Threads@hong_kong_gossip_watch_group）

白衣大叔倒地 黑衣大叔暴打「補刀」

2人從左邊車門打到右邊車門，白衣大叔奮力反擊與黑衣男角力，被黑衣男抱頭180度用力摔在地上。不過黑衣大叔未有停手，連環揮拳暴打倒在地上的大叔，大叔伸手抵擋。

白衣大叔奮力反擊與黑衣男角力，被黑衣男抱頭180度用力摔在地上。（Threads@hong_kong_gossip_watch_group）

後續是這樣

這時有男乘客衝出制止，「好喇好喇好喇，唔好打」，黑衣男停手行開，「甩鞋」的大叔緩緩站起，影片至此結束。

不過黑衣大叔未有停手，連環揮拳暴打倒在地上的大叔，大叔伸手抵擋。（Threads@hong_kong_gossip_watch_group）

有男乘客衝出制止。（Threads@hong_kong_gossip_watch_group）

網民1原因指「真男人」

網民看過影片議論紛紛，「報警啦！咁好揪」、「點解咁鐘意打交？」。也有網民笑言「真男人，1 on 1」、「我淨係留意到白衫叔叔嘅耳機好穩陣，全程無甩」、「用手唔用腳，無插眼，無撩陰，君子之交」。