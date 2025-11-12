港鐵逃票！遊客堵塞閘機　竟這樣出閘震驚全網　後續更衰：O晒嘴

【港鐵／逃票】「逃票」手法層出不窮。有港女於社交平台發相發文，指乘搭港鐵時有遊客因單程票失效阻礙出閘，她叫對方找職員處理，詎料對方竟趁她拍卡出閘時尾隨出閘；而更離譜的是，有南亞裔乘客向該遊客表示「等間人哋報警拉你」，對方還爆出1句令她「傻眼」，驚訝「佢都係覺得自己無錯」。



事件引來網民熱議，不少人批評離譜，「我都見過！尖沙咀係重災區」、「你溫馨提示佢，你咁樣係逃票，犯法㗎」、「可以同港鐵職員講返佢逃票」；也有網民教用絕招應對。



乘搭港鐵不應「逃票」。（資料圖片）

尾隨乘客出閘「逃票」

乘搭港鐵不應「逃票」。該港女於11月9日在社交平台Threads發相發文，指乘搭港鐵時，有內地人因單程票失效阻塞閘口，她於是叫對方找職員處理，隨後便拍卡出閘，沒想到對方竟尾隨她出閘，「我哋嘟卡出閘，條友跟住我哋一齊出閘，真係OX哂嘴」。

後續1句更離譜

然而事件還未結束，樓主補充，對方出閘後，旁邊有南亞裔乘客表示「乜你咁都得呀，畀個good你冇得頂，等間人哋報警拉你」，惟對方只說「我這個票可以掉了吧？」，令樓主大感無奈，「佢都係覺得自己無錯……」。

樓主指乘搭港鐵時，有內地人尾隨她出閘。（Threads@yanjai08）

網民教絕招應對

網民看過帖文紛紛批評離譜，「可以同港鐵職員講返佢逃票」、「我都見過！尖沙咀係重災區」、「無論出／入閘都會見到企響閘前唔知等乜，然後佢哋會搵啲比較斯文嘅貼住一齊出閘，見過有大媽黐完出閘後俾個女人出聲鬧佢黐線，個大媽完全無反應由得佢鬧」、「所以羅湖站咪要用返轉棍機」。

也有網民教用絕招應對，「試過好多次啦，所以見佢哋望下我唔會過」、「我係會慢慢行，等後面個個跟唔到你出閘，佢好明顯唔係買呢個站落車，或者真係失效，見到後面有人死跟住你，通常我會停低讓佢行先，或者帶佢去搵職員幫手」。

根據《港鐵附例》未付車費離開已付車費區域，可被罰款5,000元。（資料圖片）

未付車費出閘可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第14A條，任何人不得在未付或拒付，按照本附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高可被罰款5,000元。

