台女日本留學呻「麻煩鄰居姐姐」因一件小事嬲咗佢　反遭網民鬧爆

許多人出國留學、工作前，都會先在當地唸語言學校，精進語言能力並拓展社交圈。



近日一位赴日不久的妹子發文抒發心情，表示發生一些事情，讓住她隔壁一位一起上課、一起打工的姊姊氣到退光群組，訊息也已讀不回，現在雖然看似和好，又擔心對方只是做做表面功夫。

然而了解因果後，網友一面倒大罵原PO「有夠爛」，鄰居姊姊根本天使。

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原PO在Dcard發文抒發心情，表示自己赴日留學約2個月，隔壁住著一位一起上語言學校、30多歲的姊姊，平日對她相當照顧，然而對她來說，這些關心已成壓力來源。

例如她與姊姊在同個地方打工，姊姊是嚴謹又守時的人，習慣提前1小時到場準備，如果搭班的話她也必須一起提前到達，讓她很受不了，但她自行前往的下場就是遲到，累計下來已一次遲到、一次壓線抵達但服儀不達標，處理好回來一樣是延遲。

而姊姊疑似因同為台灣人，被主管詢問了一下，讓她感到被連累而極度不開心，原PO也不滿地認為不該因為遲到幾分鐘的行為而否定她。

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之後則是發生單車酒駕事件。原PO某日下班後與同學聚餐喝酒，因喝得不多又不想隔天搭40分鐘公車回去牽車，便照樣騎單車回家，沒想到這件事踩到姊姊的大地雷。

姊姊因為母親曾被酒駕司機撞斷腳，所以對酒駕行為完全不能忍，在原PO聚餐前也再三告誡不要酒駕，沒想到原PO明知故犯，把她的關心踩在腳下，氣到把相關群組全退光，私訊已讀不回，讓原PO相當無奈。

最後原PO表示，鬧成這樣可能兩人都還不成熟吧，她自己也不想為了別人改變。現在兩人雖然和好了，但也不知道是真是假，也擔心和好後又被過度關心失去自由。

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文章發出後引起熱議，網友一面倒抨擊原PO：

「你好爛喔」

「真的有夠爛，不要丟台灣人的臉」

「感覺你有點沒責任感，看這兩個案例我都覺得她是對的啊」

「不管是工作遲到還是酒駕都超不負責任」

「在日本上班遲到＋酒駕，然後還想上網取暖」

「這人怎麼這麼厚臉皮，自己做一堆爛事，結果被討厭，還說我又沒怎樣？你可以檢討一下自己好嗎」

「姊姊真倒霉遇上你這種爛人」

「隔壁鄰居太天使了吧」

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有網友也告誡原PO：「你知道日本酒駕也包含單車嗎？處罰也滿嚴格：5年以下刑期、罰金100萬日圓以下。還有打工的事，這種輕浮心態多少也會為未來台灣人在日本打工帶來負面印象。上班遲到，能有什麼好評價，即使在台灣職場也很難說得過去，除非你是老闆、自由業、其他業務性質。不好好修正心態，以後多的是社會經驗會教會你。」

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