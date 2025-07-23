33歲網紅上圍忽大忽小　脫衣澄清「變幻球」真相：有波動很正常

台灣網紅愛莉莎莎果然又登熱搜！先前她因比堅尼寫真照片「上圍忽大忽小」，被網友懷疑「謊報罩杯」，引爆討論。面對爭議，她20日直接開拍影片正面迎戰，甚至在鏡頭前大膽脫上衣驗明正身，影片不到一天就吸引超過48萬人觀看朝聖。



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影片中，她開門見山表示：「上個月我說自己奶變A，結果穿泳衣被說變C，被媒體說我造謠。所以今天就來給大家看，我的奶到底多大。」說完便當場脫掉白色上衣，霸氣滿分。她解釋，最近因為吃素＋做瑜珈又常穿無鋼圈運動內衣，導致胸部變小，但其實女生的胸型本來就會因飲食、運動、內衣種類而變化，並不是什麼「造假」，本來「穿支撐力強的內衣看起來當然就比較大啊！」影片一上架，粉絲湧入留言大讚：

「這才叫有種！」

「幽默又誠實，超帥」

「樂觀面對輿論，佩服」。



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事實上，莎莎早在IG限時動態就提過，她的罩杯在A到C之間波動很正常，只要多吃蛋白質、好好養胸型，就能升級回C罩杯；但一旦吃素＋少攝取營養＋運動多了點，就又會「縮水」回A：「我自己都來來回回幾次了，真的很正常！」這波誠實又帶點幽默的回應，再度展現她「炎上也不怕」的高抗壓個性。

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