元朗迷魂黨？女途人1動作　港女比頭暈更慘：好恐怖　靠1招保命

【請食飯黨／借錢黨／迷魂黨／詐騙】元朗出現「迷魂黨」？有港女於社交平台發文，指日前走到元朗民政事務處對出行人路時，有1名女途人走近，以普通話表示希望她帶路到餐廳並幫「埋單」，其間碰着她的手臂。樓主感覺有異，且見到女子戴名牌頸鍊，於是回應「我冇錢」拒絕後急步離開，詎料數分鐘後就覺得手腳無力「瘟瘟沌沌」，幸好離家不遠才能安然回家，直呼「恐怖」，又感嘆「以後遇到人問路都唔知幫唔幫好了」。



帖文引來網民熱議，「好得人驚」、「咁猖狂，樓主下次出街最好搵姊妹陪伴，有個照應」、「無啦啦身體接觸，無論咩人都已經唔使理立即掉頭走」、「所以而家無論咩人行埋嚟，我好自然會彈開幾呎」。不過亦有網民認為未必是迷魂黨，「自己凝住啫，唔好諗太多」。



元朗出現「迷魂黨」？（Google地圖）

「『警世文』各位真係要小心啲！」該居於元朗的港女於社交平台Threads發文，指7月29日（星期二）晚上近7時，她走到元朗民政事務處出面行人路時，有1名女子走近，對方說普通話，大意問她「附近有無嘢食」，其間「掂住我手臂」。

普通話女子走近「掂手臂」問路

樓主不虞有詐回答後，女子即表示希望她帶路到女餐廳並幫忙「埋單」，她頓感有異，加上看到女子戴着1條名牌頸鏈，「我心諗咁有錢應該都唔會冇錢食飯」，於是回應「我冇錢」拒絕後就「急急腳走咗」。沒想到幾分鐘後，她開始覺得手腳無力，「個人好瘟瘟沌沌咁」，幸好其家距離不遠，才能平安返回家中。

樓主指，該名女途人走近問路，其間「掂住我手臂」，她開始覺得手腳無力，「個人好瘟瘟沌沌咁」。（AI生成圖片）

港女手腳無力迷糊 急腳趕回家「保命」

不過樓主對事件猶有餘悸，「而家諗返都覺得有啲恐怖」，提醒其他人要提高警覺，「如果當初跟咗佢去餐廳，可能我而家就唔喺屋企了……所以各位出門在外一定要小心！提高警覺！」，又感嘆「以後遇到人問路都唔知幫唔幫好了」。

網民看後表示「咁猖狂」。（Threads@momolmh_）

網民呼恐怖：好猖狂

網民看過帖文震驚，「好得人驚」、「嘩咁黐線」、「咁猖狂，樓主下次出街最好搵姊妹陪伴，有個照應」、「記住，唔好畀問路或者問邊到有嘢食嘅陌生人掂你，如果唔喺就好大鑊」、「無啦啦身體接觸，無論咩人都已經唔使理立即掉頭走」、「所以而家無論咩人行埋嚟，我好自然會彈開幾呎，問路唔使行咁埋」。

不過亦有網民認為未必是迷魂黨，「自己凝住啫，唔好諗太多」。