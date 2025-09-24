細思極恐？如果你的YouTube搜尋紀錄突然彈出一堆「陌生關鍵字」

現在許多酒店都配備智能電視，可直接登入YouTube、Netflix等串流平台。



一名女網友透露，自己和男友共用YouTube帳號，多數時候是男友使用，近期打開卻發現搜尋紀錄出現一堆陌生關鍵字，讓她想起可能是之前住酒店使用後忘了登出。

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「出去住外面YouTube、Netflix真的要記得登出」為題，指出近期登入YouTube帳號時，發現搜尋紀錄出現「布袋戲、哺乳教學、歌仔戲、1g老師」等，原本懷疑是男友，但試探性詢問對方後，他也一頭霧水。

原PO進一步說明，後來發現男友那邊也混入奇怪的搜尋紀錄，只是使用比較頻繁才沒注意到。

她這才回想到2個月前和男友去酒店住宿，可能是當時忘記登出帳號，被後面的人直接打開電視就使用了，直呼「以後會記得登出帳號的」。

貼文一出，不少網友都表示：

「我住宿遇到沒登出的YouTube或Netflix帳號，都會懷抱感恩的心在使用，感謝大家讓我的旅行晚上也能充實圓滿」

「前幾天住酒店，才遇到有人YouTube沒登出，看起來像個人帳號，所以我就沒動了。如果明顯是酒店的帳號，我才有可能會去使用」

「我去越南玩，有個年輕人也忘記登出，我幫他訂閱了一堆佛經頻道」

「我之前去酒店看到可以直接看，就沒登入自己帳號了，該不會也是登到別人的」

「才剛從日本酒店登入過，看到這篇趕快登出」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】