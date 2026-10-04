日本結婚也有禮金？純象徵式非賣女　女家還要把部分金額回給男家

在中國，談起「結婚」，人們往往繞不開一個沉重的話題——禮金。很多讀者說日本沒有禮金，嚴格來說是不準確的。在日本，也存在一種古老的「聘禮」制度，叫「結納（ゆいのう）」，它與中國古代「六禮」中的「納徵」同出一源。上千年前，日本從唐朝引入禮法、制度與婚儀時，也把這套婚姻程序帶了過去。但在隨後的千年裏，兩國走出了完全不同的道路。



在日本的婚俗中，結納仍舊是「禮」的一部分。傳統做法是男方向女方家贈送禮金和象徵性禮物，表示「婚約成立」。這筆錢被稱為「結納金（ゆいのうきん）」。

日本關於中國天價禮金的報道（Youtube@ANNnewsCH）

根據日本婚禮禮儀網站yuinou.fun的調查，結納金的社會平均值約為100萬日元（約50000港元）。這個數字已持續二十多年幾乎沒有變化——物價在漲，但禮金不漲。原因在於，它早已失去了實際的經濟功能，只是一個「心意的象徵」：

在所有受訪者中，約48%選擇包100萬日元，被視為最體面的標準數額；

約20%選擇70萬日元（約35000港元），因為「七」是奇數，被認為「割れない」，象徵緣分不斷；

約16%選擇50萬日元（約25000港元），多數為關東地區習俗——由於女方要「半返し」，即返還一半禮金，所以許多家庭索性只包50萬，象徵雙方各盡一份心意；

至於超過200萬日元（約10萬港元）的高額結納金，比例極低，僅見於少數「婿養子」家庭或傳統地區。



日本社會普遍認為，「結納金不是衡量真心的標準」，金額大小並不影響婚姻的體面。

而「結納返し」（女方回禮）也是重要的一環。返禮金額依地區不同，佔結納金的10%到50%不等，或者用貴重禮品替代，講究「對等」與「平衡」。這種「禮尚往來」的觀念，使結納金在文化上更像是一種兩家互敬的儀式，而不是一方索取、另一方付出的經濟行為。

更有意思的是，日本的禮金數字背後，還藏着微妙的文化心理。日本人認為偶數「割れる（會被分開）」，象徵不吉，因此結納金多為奇數：70萬、150萬、110萬。即便在現代社會，這種象徵思維依然延續着。哪怕年輕人再理性，也不願在婚禮上選一個「容易分開的數字」。「形式」在日本被保留了下來，但「形式的負擔」卻被剔除了。

如今，許多日本年輕人已經完全不舉行結納儀式。根據《ゼクシィ結婚趨勢調查2023》，超過六成的新人選擇省略結納，只保留雙方家長的見面餐。他們或象徵性地贈送小禮物，或乾脆把結納金轉為兩人的新生活基金。結婚的焦點，從「家與家」回到了「人與人」。

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在古代中國，禮金也並非原罪。《禮記》《儀禮》中的「納徵」，原本是一種象徵性的禮儀，是「以禮定親」，而非「以財換人」。但歷史的慣性很強。宋明之後，經濟繁榮、門第觀念加重，禮金慢慢演化為財富交換。《紅樓夢》第五十回就寫道：

娶妻須得銀兩若干，婚禮要豐。

這說明到清代中期，禮金已成為普遍的經濟慣例。

到了晚清和民國，社會貧富差距拉大，禮金從「家族聯姻」演化為「社會競爭」：禮金多寡成為男方地位與誠意的象徵。此時，「重禮厚聘」之風愈盛，婚姻逐漸被金錢邏輯侵蝕。

1949年以後，新中國成立初期曾強力反對「買賣婚姻」。1950年《婚姻法》明確規定：「禁止以結婚為名的買賣婚姻。」那時的婚禮多為集體儀式，禮金被視為封建遺風。

但自上世紀80年代經濟體制改革後，農村社會重新進入家庭經濟主導結構，禮金再度抬頭。原因複雜：

1. 農村婚姻市場男女比例失衡；

2. 年輕人外出務工、本地婚姻資源稀缺；

3. 社會普遍以禮金衡量「面子」和「誠意」；

4. 房價與城市化進一步強化了婚姻的經濟屬性。



於是，禮金從「象徵心意」變成了「社會門票」，從「禮」變成了「債」。

而日本走過同樣的起點，卻選擇了另一條路。從江戶時代後期的市民文化，到明治維新的法制改革，日本逐步完成了婚姻的「個人化」——婚姻不再是家族的延伸，而是個人的契約。結婚不意味着「嫁入」，而是「共建」。在這樣的社會環境中，「禮金」自然失去了存在的土壤。

可以說，日本學了中國的「禮」，卻沒有繼承「禮的負擔」；學了「形式」，卻避免了「形式的變質」。他們讓婚姻保留儀式的温度，卻不讓儀式掏空愛情。

禮金這件事，在中日之間的命運差異，其實是一種社會心理的鏡像。在中國，家與家之間的關係依舊主導着婚姻；在日本，婚姻更多屬於個體。一個以「家庭體面」為出發點，一個以「生活契約」為基礎。所以，當中國的父母說「不給禮金，沒誠意」時，日本的父母可能在說：「你們要好好生活。」當中國的新人在籌錢辦婚禮時，日本的新人在計劃如何分擔房租。兩邊都在追求幸福，只是走的路不同。

日本社會普遍認為，「結納金不是衡量真心的標準」，金額大小並不影響婚姻的體面。（《宛如粼光夫婦日和》劇照）

也許，禮金的問題並不是「要不要取消」，而是要不要讓婚姻重新回到它的本意。如果禮金變成債務，那就違背了「禮」的初衷。禮，原本是尊重；可當它被抬上價碼，就成了負擔。日本人懂得保留形式而捨棄枷鎖。他們把「結納」留在文化裏，卻把「價格」排除在婚姻之外。這正是一個社會的成熟：知道哪些傳統該延續，哪些該放下。日本從中國學習是幸運的，他們也懂得——最可貴的，不是照搬，而是取捨。

日本網友看了中國禮金報道後的評論：

「據說日本的結納金平均大概是100萬日元。如果嫁到中國能拿到1000萬日元的話，估計很多日本女性會選擇中國男性。」

「日本女性不要求禮金，真是寬容……日本男性應該感激。」

「日本的結婚率也在下降，可以預見中國男性會追求日本女性的未來。」

「窮人結婚越來越難了，這在日本也是一樣的」

「1000萬日元太誇張了！除非父母出錢，否則年輕人攢1000萬日元是很難的吧。」

「之前在一個婚活專題的紀錄片裏，有一位中國的女企業家提到，男性應該全額支付結納金和生活費，所有費用都應該由男方承擔，看了這個新聞後，我覺得很有道理……」



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