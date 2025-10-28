不是新聞8分鐘｜旺角站3男混戰 鞋都甩｜港女搭$175霸王的

九巴職員中門上車被趕

巴士中門可否上客？本港網絡瘋傳影片，指有九巴塞滿乘客，待排隊上車，卻有2名男子疑「打尖」從中間「落車門」上車乘搭，逼入車廂，並向司機表示「自己人」，即同為「九巴職員」，但司機未有開車。有大叔不滿2男行為，大聲爆粗斥責，「落返車啊吓！唔係九巴大晒啊！」，強調「後門係落車，唔准上車。」

阿伯大鬧車廂：我大把錢多過你！

乘搭九巴乘客各式各樣。本港網絡流傳影片，九巴23M上有1名阿伯因不滿只開單邊門，發脾氣拍門大鬧車廂，責罵女司機，更揚言「我大把錢多過你啊！」，並即場報警。不過女司機未有動怒，逐句反嗆如「窮人多要求」等，句句精闢。

乘客搭$175霸王的士 美貌成焦點

搭車必須付款。有的士司機上載電召手機應用程式截圖及「車CAM（行車記錄器）」影片，指有女乘客乘搭其的士後，沒有支付175.51元車資，電召車平台也無法聯絡到該女乘客，無辦法下唯有發布影片尋人及公審，直斥「會唔會肉酸咗少少？」。

旺角站3男混戰鞋都甩

本港網絡日前瘋傳「旺角MMA」影片，拍到旺角港鐵站入閘後的扶手電梯位置有3男纏鬥，1名大叔撲向黑衣男位置狂踩腳，黑衣男叉頸將其架開，1名眼鏡男則拉住大叔，多名港鐵職員到場。之後黑衣男和港鐵職員溝通後「脫離戰線」，大叔則轉而不停起飛腳踢向眼鏡男。

兩男為抽閃卡出動探測「儀器」

抽遊戲卡最吸引人的地方，就是抽到特別版或稀有款獲得的驚喜。有港男在便利店拍到有兩名少年，把一堆遊戲卡又搓又揉，不止用觸感去選卡，更動用到金屬探測器，以圖找出當中比較少有的「閃卡」，港男覺得他們的行為離譜，於是拍片公審。影片隨即在網上瘋傳，惹來不少網民罵，「玩卡玩到咁肉酸？」、「丟架囉」、「使唔使咁心急？萬一開到靚卡整花咗咁就X居」。

世界第一高橋玩「無繩蹦極」？

貴州黔西南花江峽谷大橋景區即將開放「無繩蹦極」項目（笨豬跳；高空彈跳；Bungy Jump），相關測試影片近日更在網上引起關注，網民紛紛質疑項目的安全性。

哈爾濱推「真人版鴛鴦火鍋」

黑龍江哈爾濱一處溫泉度假村近日推出「真人版鴛鴦火鍋」泡湯池，紅白雙色湯池搭配漂浮的辣椒、茄子、高麗菜等蔬菜，宛如火鍋湯底，在網絡上迅速走紅，吸引眾多遊客前來拍照打卡。

宇樹新機械人 跳舞打拳樣樣得

10月20日，宇樹科技發布H2仿生人形機械人，並首次融入了仿生人臉元素。