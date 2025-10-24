哈爾濱溫泉度假村現「真人版鴛鴦火鍋」　遊客笑稱自己像「食材」

黑龍江哈爾濱一處溫泉度假村近日推出「真人版鴛鴦火鍋」泡湯池，紅白雙色湯池搭配漂浮的辣椒、茄子、高麗菜等蔬菜，宛如火鍋湯底，在網絡上迅速走紅，吸引眾多遊客前來拍照打卡。



度假村近日推出「真人版鴛鴦火鍋」泡湯池，紅白雙色湯池搭配漂浮的辣椒、茄子、高麗菜等蔬菜，宛如火鍋湯底。（海報新聞）

度假村近日推出「真人版鴛鴦火鍋」泡湯池，紅白雙色湯池搭配漂浮的辣椒、茄子、高麗菜等蔬菜，宛如火鍋湯底。（海報新聞）

據內媒報道，這座創意「鴛鴦鍋」泡湯池位於哈爾濱一間溫泉度假村。浴池分為紅、白兩區，紅湯池中漂浮著辣椒、蔬菜等，形似麻辣火鍋；白湯池則加入牛奶，呈現乳白色，酷似火鍋中的清湯或牛奶湯底。不少遊客表示，這是首次見到如此新奇的泡湯池，笑稱自己變成了火鍋食材，爭相拍照分享至社群平台；也一名遊客興奮道從沒見過這樣的澡堂，必須發朋友圈。

不少遊客表示，這是首次見到如此新奇的泡湯池，笑稱自己變成了火鍋食材。（九派新聞）

面對熱議，商家回應稱，「鴛鴦鍋」泡湯池旨在打造特色體驗，主要供遊客拍照留念，不具保健或療效功能。紅湯的色澤來自玫瑰浸泡，玫瑰隨後會被撈出；漂浮的辣椒選用不辣品種，有助促進新陳代謝。白湯則添加牛奶營造火鍋湯底質感，池中蔬菜會根據現場情況定期更換。

漂浮的辣椒選用不辣品種，有助促進新陳代謝。（九派新聞）

該項目走紅後，網友反應褒貶不一。部分網友大讚其創意，認為為東北傳統洗浴文化增添新意，「東北人太有創意了，連泡湯都能玩出新花樣」但也有網友質疑此舉過於噱頭化，批評「浪費食材」，呼籲避免過度追求話題性。