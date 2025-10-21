為尋閃卡可以去到幾盡！兩男便利店「蹂躪」遊戲卡　仲出動這儀器

抽遊戲卡最吸引人的地方，就是抽到特別版或稀有款獲得的驚喜。有港男在便利店拍到有兩名少年，把一堆遊戲卡又搓又揉，不止用觸感去選卡，更動用到金屬探測器，以圖找出當中比較少有的「閃卡」，港男覺得他們的行為離譜，於是拍片公審。影片隨即在網上瘋傳，惹來不少網民罵，「玩卡玩到咁肉酸？」、「丟架囉」、「使唔使咁心急？萬一開到靚卡整花咗咁就X居」。



樓主拍到有兩名少年在便利店，「蹂躪」一堆遊戲卡。（Threads@can__youla影片截圖）

樓主不滿兩人行為，拍片公審。（Threads@can__youla影片截圖）

左邊少年對每張卡又搓又揉，甚至「屈」角。（Threads@can__youla影片截圖）

有港男在Threads上發片，批評片中兩少年「影衰曬」。影片拍到兩少年在便利店內，站在貨架較隱蔽位置，在飲品貨物上面「研究」一堆未開的遊戲卡。左邊少年將不同遊戲卡拿上手，隔住包裝又搓又揉，有的則「屈」了一下邊角位置，而右邊少年更利用一部疑似金屬探測器儀器，在每個卡包上面掃描。

少年尋閃卡手法惹熱議

影片引來不少網民留言，有人批評「玩卡玩到咁肉酸？」、「丟架囉」、「有中先開，白卡包可能拎去格仔舖賣」、「使唔使咁心急？萬一開到靚卡整花咗咁就X居」。

兩少年出動到金屬探測品想要找出閃卡或特別卡款。（Threads@can__youla影片截圖）

有網民解釋為何要出動金屬探測器，「因為有分閃卡同冇閃卡，閃咭會有含金屬成份，同樣價錢抽走晒啲稀有卡，剩返啲全部白卡畀人」。（網上圖片）

金屬探測器找閃卡

有人質疑他們是否已買下這批遊戲卡，如已買下就有權「蹂躪」它們，「佢買咗先咁，定揀完先買？兩樣嘢嚟」、「啲卡放喺cashier，好難咁樣畀佢check，似買咗先咁喎」，有網民回應「唔一定，我見過有啲分店係cashier隔籬放餅乾位度分開放2欄」，又有人估計「一定係未買，如果唔係使乜搓啫」。 有人亦解釋為何要使用金屬探測器，「因為有分閃卡同冇閃卡，閃咭會有含金屬成份，同樣價錢抽走晒啲稀有卡，剩返啲全部白卡畀人」。

（Threads@can__youla）