貴州花江峽谷大橋推無繩笨豬跳　文旅局：真人測試完成，安全達標

貴州黔西南花江峽谷大橋景區即將開放「無繩蹦極」項目（笨豬跳；高空彈跳；Bungy Jump），相關測試影片近日更在網上引起關注，網民紛紛質疑項目的安全性。

當地文體廣電旅遊局表示，該項目已完成真人測試，安全性達標。「無繩蹦極」項目工作人員介紹，該項目處於測試階段，預計10月22日後正式對公眾開放。



網傳的相關測試影片顯示，沙袋從高處垂直墮落至下方安全網，安全網因衝擊力晃動。有網民質疑，沙袋與人體存在差異，擔憂項目的安全性。

《上游新聞》報道，「無繩蹦極」項目工作人員介紹，與傳統的笨豬跳不同，「無繩蹦極」的體驗者不會繫上繩索，而是直接從平台躍下，落至約160平方米的固定安全網。安全網可降至底部平台，供體驗者離開。項目提供20米至50米不等的跳躍高度，價格約1600元（人民幣，下同）。

相關測試影片顯示，沙袋（紅圈示）從高處垂直墜落至下方安全網。（影片截圖）

相關測試影片顯示，沙袋垂直墜落，安全網因衝擊力晃動。（影片截圖）

據介紹，測試階段分別使用了150斤（75公斤）和200斤（100公斤）沙袋模擬不同體重的體驗者，驗證安全網的穩定性與承載力。

工作人員表示，該景區的「有繩蹦極」跳台至江面的垂直距離約600米，挑戰更大，收費2999元。目前，花江峽谷大橋提供兩種笨豬跳體驗，「有繩蹦極」位於大橋中部，已於今年9月底投入營運，「無繩蹦極」則位於橋頭，預計10月22日後正式開放。

《新京報》報道，10月20日，花江峽谷大橋景區工作人員表示，「無繩蹦極」安全網的防護性能符合國家標準，除了主防護網外，底部設有氣墊作為備用防護。

貴州黔西南花江峽谷大橋景區「無繩蹦極」項目。（影片截圖）

景區主管部門貞豐縣文體廣電旅遊局工作人員稱，「無繩蹦極」項目不僅通過了沙袋測試，也已通過真人測試，安全性可以得到保障。項目運營方已計算好跳躍範圍，確保2-3米內的跳躍落點實現全覆蓋防護，「保證不會掉出防護網範圍內」，運營方會每日進行風速等環境指標監測，一旦有異常情況會暫時關閉項目。

工作人員續稱，已考慮到頭部觸網等情況，現場會配備專業人員指導跳躍動作，並且有頭盔、雙膝護具等，目前項目仍在安全測試和方案完善階段，暫未設體重硬性限制，但具體情況需現場工作人員評估。

貴州花江峽谷大橋於9月28日建成通車。（新華社）

網民睇法：

這個讓我免費跳我都不敢

花錢送命

有橫風會被吹走的

日積月累的日曬雨淋下，安全網也會不結實的

這是在拿生命開玩笑

頭朝下了就完了吧

無繩那能叫蹦極，那叫跳樓，下面有個充氣墊而已，但是和消防的充氣墊比安全性差遠了

這不和那種室內遊樂場跳的差不多，好像姿勢不對很容易脊椎還是哪裏的受傷來著

