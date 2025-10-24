九巴逼滿乘客！2男打尖中門上車：讓人上！身份曝光網民撐無問題

巴士中門可否上客？本港網絡瘋傳影片，指有九巴塞滿乘客，待排隊上車，卻有2名男子疑「打尖」從中間「落車門」上車乘搭，逼入車廂，並向司機表示「自己人」，即同為「九巴職員」，但司機未有開車。有大叔不滿2男行為，大聲爆粗斥責，「落返車啊吓！唔係九巴大晒啊！」，強調「後門係落車，唔准上車。」。兩名男子最終下車，



影片引來網民熱議，「職員優先有乜問題，嘈嗰個發神經」、「唔好意思九巴（職員）真係大晒呀」、「九巴司機掛咗員工證係去執行任務」，但也有網民認為2名九巴職員有錯，「佢哋喺後門上車就係錯。」、「竟然有人覺得九巴員工就可以有特權係落客門上車」。



本港網絡瘋傳影片，指有九巴塞滿乘客，卻有2名男子「打尖」從中間「落車門」上車乘搭，逼入車廂。（網絡影片截圖）

該段影片近日於本港網絡流傳，事發1月23日，上載影片者留言「今日搭九巴，巴士爆棚，兩條九巴佬喺落車門上車，大聲同司機講自己人，九巴司機堅持唔開車要佢哋落車，我即刻用手機拍低仲要大聲X佢哋落車，兩條九巴佬死狗落車了」。

九巴職員中間上車被罵：唔啱規矩！

影片長39秒，見到當時九巴車廂塞滿乘客，水泄不通，車廂中間車門位置站有2名穿着九巴外套男子，正被大叔高聲責罵，「你哋幾個，落返車啊吓！唔係九巴大晒啊！我影住你哋！行返落去！唔啱規矩！快啲！九巴大晒啊？後門係落車，唔准上車！」。

車廂中間車門位置站有2名穿着九巴外套男子，正被大叔高聲責罵。（網絡影片截圖）

其中1名九巴職員向司機表示「畀人上啦你」，疑似司機解釋「都要上到先得㗎」，大叔則嚴詞要求司機不要開車，「司機唔好開！我同你擺上網！嘈乜X嘢！大X晒啊！九巴司機」。

九巴職員被罵下車

影片最後2名九巴職員下車，司機轉而叫站在樓梯的乘客走回下層，阿叔亦附和高呼「樓梯口落返嚟「唔係擺你哋上網啊吓！阻X住晒喺度」。

影片最後2名九巴職員下車。（網絡影片截圖）

車廂塞滿乘客。（網絡影片截圖）

網民撐九巴職員做法無問題

網民看過影片議論紛紛，不少人認為九巴職員做法無問題，「人哋九巴職員，關你咩事？」、「如果前面多人到寸步難行情況下，後面完全可以上，做人隨機應變，不可一成不變」、「全世界都係員工優先，有乜問題？嘈嗰個發神經」、「唔好意思，九巴（職員）真係大晒呀」、「九巴司機掛咗員工證係去執行任務」、「其實好小事啫，使唔使X晒鬼」。

不過也有網民指出，「唔係免唔免費問題，係佢哋喺後門上車就係錯」、「竟然有人覺得九巴員工就可以有特權喺落客門上車」。

根據九巴乘客須知，「必須依指示排隊登車，應禮讓輪椅乘客優先上車，並須於指定閘門上落車」。