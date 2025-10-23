女乘客搭$175霸王車！的士司機發片尋人　美貌反成焦點：我幫佢畀

【的士／走數】搭車必須付款。有的士司機上載電召手機應用程式截圖及「車CAM（行車記錄器）」影片，指有女乘客乘搭其的士後，沒有支付175.51元車資，電召車平台也無法聯絡到該女乘客，無辦法下唯有發布影片尋人及公審，直斥「會唔會肉酸咗少少？」。



事件引來網民熱議，不少人批評該女乘客離譜，又提醒的士司機須確保已付款才讓乘客下車離開，「呢個app都好多師兄出來講過話走數，係明走你數個隻」、「請確保乘客付款後下車，平台唔會負責」。不過也有大批網民錯重點，關注女乘客美貌，笑言「我幫佢畀（車資）」。



有的士司機上載電召手機應用程式截圖及「車CAM（行車記錄器）」影片，指有女乘客乘搭其的士後，沒有支付175.51元車資。（資料圖片）

「有沒有人認識這個女仔？」該的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」，發布電召手機應用程式截圖及「車CAM（行車記錄器）」影片，指上星期六（10月18日）下午1時15分，有女乘客乘坐其的士由深井中原地產往火炭，但沒有付款就下車離開，電召車平台也無法聯絡到該女乘客，「下車時（司機）已經提了（女乘客）三次提（付）款，客戶服務在這三日內打了很多次電話（聯絡女乘客），每次也是掛斷」。

女乘客疑走數 的士司機呻：會唔會肉酸咗少少？

從電召平台截圖見到，此程車資總共175.51元，標示了「待付款」，意味仍未收到女乘客付款。「車CAM」影片則見到，女乘客束長髮，穿深色「雞翼袖」上衣，一直低頭使用手機。

電召平台截圖見到，此程車資總共175.51元，標示了「待付款」。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

女乘客乘車時一直低頭使用手機。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

無辦法下，樓主唯有透過網上群組尋人，斥責「其實呢度好少錢，咁樣會唔會肉酸咗少少？」。

網民：請確保乘客付款後下車

網民看過影片議論紛紛，不少人批評該女乘客離譜，「佢唔找數下次叫唔到車 ，除非佢唔再用呢個apps叫車啦」、「你有冇返去附近嘅地產舖搵下佢？佢會唔會係做地產㗎？」。

亦有網民提醒樓主須確保已付款才讓乘客下車離開，「呢個app都好多師兄出來講過話走數，係明走你數個隻」、「請確保乘客付款後下車，平台唔會負責」、「其實呢個Apps係好方便。希望啲客唔好玩爛」。

女乘客美貌反成焦點

不過也有大批網民錯重點，關注女乘客美貌，笑言「咁靚女！」、「我覺得個女仔OK喎，我幫佢畀（車資）」。