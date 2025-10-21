宇樹科技發布H2機械人　首次融入仿生人臉元素｜有片

10月20日，宇樹科技發布H2仿生人形機械人，並首次融入了仿生人臉元素。



影片顯示，機械人不僅能流暢完成走路、跳舞等基礎動作，也能駕馭打拳、側踢等需要身體協調性和平衡控制要求更高的動作。機械人出拳時的發力節奏、側踢時的肢體伸展與重心穩定都控制得相當穩妥。

H2仿生人形機械人首次融入了仿生人臉元素。（影片截圖）

H2仿生人形機械人能駕馭需要身體協調性和平衡控制要求更高的動作，例如打拳、側踢等。（影片截圖）

據介紹，H2仿生人形機械人高1.8米，重70公斤。相較於前代產品Unitree H1，H2在外觀設計上首次融入了仿生人臉元素。宇樹科技並未發布價格、自由度、傳感器型號等其他信息。

宇樹科技發布H2仿生人形機械人。（影片截圖）

H2仿生人形機械人能流暢完成走路、跳舞等基礎動作。（影片截圖）

據《21世紀經濟報道》，H2與H1的主要區別，或在於其採用了類似G1系列機器人的高自由度關節化腰部模組。例如H1腰部直徑與胸腔、骨盆區域差異不大，外觀光滑連貫，沒有明顯的可動關節模塊，實際為一個相對剛性的低自由度結構。而H2腰部模塊能夠實現三維空間的複雜運動，包括左右旋轉、前俯後仰、左右側屈以及這些動作的復合運動。

考慮到H2的重量與H1相比提升巨大，也遠重於同樣採用腰部高自由度關節模組的G1（35KG），從影片條件來看，宇樹科技H2的腰部模組性能提升巨大。