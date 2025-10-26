港鐵MMA！旺角站3男混戰大叔狂踢飛甩鞋　職員這樣做惹議港鐵回應

本港網絡日前瘋傳「旺角MMA」影片，拍到旺角港鐵站入閘後的扶手電梯位置有3男纏鬥，1名大叔撲向黑衣男位置狂踩腳，黑衣男叉頸將其架開，1名眼鏡男則拉住大叔，多名港鐵職員到場。之後黑衣男和港鐵職員溝通後「脫離戰線」，大叔則轉而不停起飛腳踢向眼鏡男。



其後2男走近E出口的位置，眼鏡男不停叫大叔不要再踢，邊叫「吔蕉啦你」邊閃躲，又叫職員「搵人控制佢啦」。大叔頻頻起腳，大罵「我冇搞到你呀！」，又爆粗狂鬧「x你老x」，甚至踢到波鞋飛脫，最後走向E出口樓梯位置，眼鏡男及港鐵職員尾隨。



網民好奇為何職員不把2人分隔開，「港鐵職員做咩唔分開佢哋？」，又揶揄是「匡智級MMA」，大叔正表演「佛山無影腳」，甚至把焦點落在大叔的波鞋，「阿叔對波鞋咁大對嘅」。



港鐵回覆《香港01》表示，2名乘客於觀塘綫一列列車上發生爭執，雙方在旺角站下車後，爭執延至月台和大堂。車上乘客報告事件後，港鐵已派員到旺角站守候，全程緊隨二人，試圖勸諭他們冷靜，以免爭執持續升溫造成肢體碰撞，無奈未能成功勸阻二人。車站職員有報警求助，事件擾攘至警方到場後，交由警員處理。



網傳片段拍到，旺角站有3名男子爆發衝突纏在一起，多名職員調停。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

港鐵旺角站3男動手纏鬥

有網民將共約5分鐘的2條片段轉載到facebook群組「香港突發事故報料區」，第一條影片攝於港鐵旺角站內入閘後的扶手電梯位，3名男子正糾纏在一起，數名港鐵職員圍住3男。女職員不停呼籲其他乘客「行啦先生，行啦，走啦唔該」，同一時間3男之中的大叔情緖激動，撲向體型較壯的黑衣男，卻被黑衣男叉住他的頸阻止，大叔不斷踩黑衣男的腳還擊，旁邊1名裇衫眼鏡男正拉開大叔。

網傳片段拍到，旺角站有3名男子纏在一起，多名職員調停。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

黑衣男與職員溝通 大叔「起飛腳」踢眼鏡男

一男一女港鐵職員和黑衣男溝通後，黑衣男鬆手並和女職員對話，此時大叔將目標轉向原本拉住他的眼鏡男，2男對峙後開始「講手」。大叔伸手想推眼鏡男，正當1名港鐵男職員擋在2男中間時，大叔突然「起飛腳」踢向眼鏡男，職員馬上高呼「冷靜啲」。

眼鏡男躲到職員身後，大叔隔住職員照起腳踢。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

大叔喊：我冇搞到你呀！ 眼鏡男：你又踢呀！

大叔在附近來回走動，眼鏡男向住大叔疑似說「唔好行埋嚟呀！」，大叔突然大喊一聲「你XX嘢呀！」，走向眼鏡男起腳踢向對方膝頭，說「我冇搞到你呀！」，眼鏡男反指「又踢呀！你又踢呀！」。

2男之後前近旺角站E出口方向。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

眼鏡男向職員表示「你哋搵人控制佢啦」。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

大叔不停叫喊，動手動腳走近眼鏡男，邊說「我冇整到你呀！」，繼續起腳踢向對方，眼鏡男大叫「吔蕉啦你！」 並走向職員身後閃避攻擊。女職員勸大叔冷靜，未料大叔隔住女職員起腳踢向後方，眼鏡男接連走到職員後方閃躲，大叔不停起腳作勢踢人，之後收拾起放在地上的隨身物品，隨職員走到一旁。

眼鏡男向職員求助：你哋搵人控制佢啦！

另一片段見到眼鏡男和大叔在職員包圍下走近旺角站E出口位置，職員大喊「企喺度呀叫你！」，但2男沒理會，繼續發生推撞，大叔再起腳踢向眼鏡男。眼鏡男大叫「又踢啦！佢又踢我！」，並伸手架開大叔叫「咪郁呀！」，兩人進行「單手攻防」。眼鏡男不停後退，向職員表示「你哋搵人控制佢啦！」，4名職員遂跟隨在2男後方。

大叔再起腳，踢到波鞋飛脫。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

大叔踢到波鞋飛脫 赤腳繼續踢

大叔走向E出口扶手電梯方向，職員表示「叫警察嚟緊」、「你行埋一邊呀！」，眼鏡男表示「唔好郁呀！」、「佢走㗎啦！」。大叔再起腳踢向眼鏡男，踢到鞋子飛脫露出赤腳，但繼續追著眼鏡男狂踢，職員即想封起扶手電梯，呼籲其他乘客行樓梯。

網民關注大叔的波鞋，「阿叔對波鞋咁大對嘅」。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

大叔再爆粗怒罵「x你老x！」，然後轉身去穿回鞋子，眼鏡男則拿出手機拍攝。大叔疑罵「x你老x咁樣」，再邊執起外套想離開。影片最終拍到大叔行向E出口樓梯欲離開，港鐵職員和眼鏡男正尾隨。

大叔之後走向旺角站E出口方向，眼鏡男和職員尾隨。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

網民恥笑：匡智級MMA

網民笑稱事件是「匡智級MMA」，大叔全程在施「佛山無影腳」，「條友好似表現武術咁，仲有人維持秩序」，又關注大叔的波鞋，「隻鞋咁大隻」、「潮伯Y3K」、「阿叔對波鞋咁大對嘅」、「亞叔對鞋唐老鴨咁」。

不少人又好奇為何職員不分開2男，「梗係隔開佢兩個啦，跟住喺後面把托咩」、「唔想干涉但著住衫又冇得唔理，消極處理？」，又指最後似「咁多港鐵職員喺度護送打人嗰個離開？」。

港鐵：派員全程緊隨2人勸諭冷靜，無奈未能成功勸阻

港鐵回覆《香港01》表示，10月22日下午，港鐵觀塘綫一列列車上有2名乘客發生爭執。雙方在旺角站下車後，繼續將爭執延至月台和大堂。港鐵當時透過車上乘客報告得悉事件後，隨即派員在旺角站月台守候，並全程緊隨2人，試圖勸諭他們冷靜，以免爭執持續升溫造成肢體碰撞，無奈未能成功勸阻2人。按現場情況評估，車站職員亦同時報警求助。事件擾攘至警方到場後，交由警員處理。

港鐵續指，事發期間，車站亦調動職員維持秩序，以避免打擾車站其他乘客出行，呼籲乘客互相尊重和禮讓，心平氣和，共同營造舒適的乘車環境。