九巴阿伯大鬧車廂片瘋傳：我大把錢多過你！　女司機神句反擊獲讚

乘搭九巴乘客各式各樣。本港網絡流傳影片，九巴23M上有1名阿伯因不滿只開單邊門，發脾氣拍門大鬧車廂，責罵女司機，更揚言「我大把錢多過你啊！」，並即場報警。不過女司機未有動怒，逐句反嗆如「窮人多要求」等，句句精闢。



女司機妙語如珠獲網民激讚，「師姐好波，句句精警」，又批評阿伯離諳，「開少一道門都要報警？算唔算浪費警力？」、「野蠻，大把錢就唔會搭巴士啦」。但也有網民呼籲體諒，「其實開單門，有啲老人家真係唔知扶邊就上唔到。



乘搭巴士不應騷擾司機駕駛。有學生於社交平台發布影片，指10月20日（星期一）放學乘搭九巴23M時，有阿伯上車後指摘司機只開單邊門，隨即發脾氣拍門並報警，感嘆「最好笑佢話小巴都開晒兩道門（小巴得一道門），其實一道門都上到車唔知佢做乜要發晒癲？阻住晒啲人，真係冇野搞揾野嚟煩」。

不滿開單邊門 阿伯發難拍門狂罵九巴司機

影片長約1分30秒，穿灰色上衣的阿伯正站在司機位旁邊責罵女司機，「妳先嘈啊妳！」，女司機反問「呢架係咪小巴啊？」，阿伯回應「呢架係巴士，總之係需要嘅！」。女司機見溝通不果，表示「唔同你嘈啊」，並明言「我係開單門㗎喇」，惟阿伯未有停口，「我做咩要同妳嘈啊！開單門，好，無問題！」，女司機回覆「你（咪）話緊我囉」，阿伯反駁「唔好煩，我直情報（警）𠻹啊！」。

阿伯揚言：我大把錢多過你！ 司機神句反擊

女司機隨後揶揄阿伯「無錢又坐車」，阿伯即激動揚言「我無錢？我大把錢多過你啊！」，女司機反嗆「係啊，多謝囉」。這時阿伯手上的背包及雨傘掉在地上，女司機則感嘆「唉，窮人多要求，唉」，又說「你請個司機揸4部車，開4道門，咩都得啦。我係開單門嘅巴士。無規定，嗰啲需要嚟，除非輪椅。傷殘啊？你係咪傷殘？」阿伯聞言大力踏地證明自己不是傷殘，「做咗手術𠻹啊，係咪傷殘」。

後續是這樣

阿伯仍未停口，女司機無奈表示，「你而家騷擾緊我揸車啊」，阿伯反駁「我騷擾你揸車，妳自己唔開門畀我咋嘛。有乜理由妳唔開門㗎！」，女司機反嗆「我唔開門你飄入嚟㗎咩。好彩有CAM（閉路電視）」。影片最後阿伯用手機大聲報警，女司機嘆道「你而家騷擾緊我揸車啊，你（企）後少少講啊。我擺埋一邊啊，呢個人搞事啊，唉，好黑啊」。

網民激讚司機：句句精警

影片引來網民熱議，不少人批評阿伯離譜，讚揚女司機妙語如珠，「（阿伯）真係麻X煩」、「係咪見係女車長，就覺得好蝦呢」、「師姐好波，句句精警」、「巴士司機唔易做」、「大把錢就坐的士啦」、「野蠻，大把錢就唔會搭巴士啦」、「開少一道門都要報警？算唔算浪費警力？」。

不過也有網民呼籲體諒，「其實開單門，有啲人好難上車……有啲老人家真係唔知扶邊就上唔到」。