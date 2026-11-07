年輕時近視就不會有老花？如兩者都有怎算？矯正方法不止漸進眼鏡

隨着年齡增長，很多人看手機、看電腦時會感覺字跡模糊不清‌、對不上焦、眼睛乾澀。



醫務人員介紹，這些都是老花眼的典型症狀。哪些人群容易老花眼？近視眼是不是就不會老花眼？一文解答。

老花+近視可以通過佩戴合適的眼鏡矯正。（david-travis/unsplash）

老花眼是怎麼形成的？

老花眼即老視，既不是病理狀態，也不屬於屈光不正，而是人們步入中老年後必然出現的視覺問題。

首都醫科大學附屬北京同仁醫院常務副院長袁進解釋：

在年齡增長的過程中，睫狀肌調節能力逐漸下降，晶體彈性也會減弱，導致看近物的時候沒有那麼清晰，便形成老花眼。

《2023中國老花眼人群洞察報告》指出，中國35歲以上的人口中，有老花眼問題的人群佔比56.9%。袁進介紹，隨着人們使用手機、電腦等電子產品時間增多，近距離用眼時間增加，更容易出現眼部調節疲勞。長期近距離用眼人群，更早或更容易出現老花眼現象。

醫務人員介紹，老花眼的度數會隨着年齡增長而增加，一般是按照每5年加深50度的速度遞增。對於沒有任何屈光度的人，在45歲時眼睛老花度數通常為100度，55歲提高到200度，到了60歲左右，度數會增至250度到300度，此後理論上老花度數一般不再加深。

近視就不會老花嗎？

經常會有人說，「年輕時近視，老了就不會老花」，真是這樣嗎？醫務人員表示，近視和老花是兩種完全不同的情況，不存在互相抵消的關係。

近視通常是由於眼球的晶狀體和角膜曲率過大或者眼軸過長，使得物體不能準確聚焦在視網膜上，而是聚焦在視網膜之前，導致看遠處物體模糊。

老花則是一種生理性老化現象。隨着年齡增長，晶狀體彈性降低，變凸能力減弱，眼睛的調節能力下降，近距離物體聚焦不準確，從而出現視物模糊。

醫務人員介紹，假設一個人在50歲或者55歲，所面臨的老花可能會在100度至200度之間。如果想要進行抵消，往往近視的度數可能需要在100度以內。但實際上，100度以內的近視比例非常小。

因此，近視的人群有一部分能夠代償老花影響，但是隨着時間的延長，最後仍然會面臨近距離用眼視物不清所帶來的困擾。

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不驗光 憑感覺 成品老花鏡能戴嗎？

很多人發現自己看近物逐漸模糊時，開始藉助老花鏡來幫助閲讀、看手機等。但不少人因配鏡意識不夠或捨不得花錢，直接從早市、地攤、網上購買成品老花鏡，不驗光全憑感覺，這樣的老花鏡真的能戴嗎？

專業人士指出：

成品老花鏡是批量生產的，雙眼度數相同，沒有散光度數，瞳距也是固定的，很難滿足個人需求。建議先去醫院進行醫學驗光後，結合個人試戴情況，確定合適的配鏡處方。

老花+近視該怎麼配眼鏡？

專業人士提示，老花+近視可以通過佩戴合適的眼鏡矯正。具體方案有以下三種：

1. 雙光鏡片：

鏡片分為上下兩個區域。上半部分矯正近視（看遠），下半部分矯正老花（看近）。優點是價格相對較低，但鏡片中間有明顯分界線，影響美觀，且有像跳現象，看遠近切換時需適應。

2. 漸進多焦點鏡片：

鏡片從遠到近的度數漸變過渡，無分界線，外觀更自然。適合對美觀要求較高或需遠中近距離用眼（如開車、看電腦、看手機等）不斷切換的人群。初期可能存在輕微變形，需要1~4周適應，越年輕越容易適應。

3. 單光鏡片疊加使用：

如果需要固定距離長時間用眼，比如連續看手機幾個小時，可單獨配一副老花鏡（看近）補充使用。或者有些人比較敏感，很難適應漸進多焦點鏡片，只能看遠看近分別配單光鏡片，缺點是需要頻繁更換。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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