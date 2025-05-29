護眼｜熬夜玩手機易致眼過勞、乾眼症！4招視力保健遠離傷眼危機

娛樂、社交通訊都需要手機的時代，隨時隨地看到低頭族滑手機，熬夜也要追劇。不過，眼科醫師提醒，熬夜滑手機會造成眼過勞！



而眼睛是沉默的器官，儘管不會立即出現明顯的疼痛感，但其實不痛更可怕，乾眼症、青光眼都可能隨之而來。

視力保健4招（按圖👇👇👇）

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熬夜眼睛過勞 乾眼症跟著來

台灣聯新國際醫院眼科主任張文瑞表示，正常情況下，眼球表面有一層淚膜，包含油脂層、水液層及黏液層，可防止眼睛乾燥並穩定視力。然而，當熬夜追劇或長時間使用手機時，會造成眼睛過勞，影響淚膜的穩定性，導致眼睛乾澀、紅腫、異物感等乾眼症狀。

眼部卸妝不徹底 小心長針眼

張文瑞指出，熬夜追劇眼睛過勞，如果還戴著隱形眼鏡，可能還沒摘下就睡著，此舉更可能導致角膜缺氧、破皮，嚴重甚至細菌感染而造成角膜潰瘍。另外，有些偏好睫毛或眼妝完整的民眾，若未徹底卸妝，輕則導致瞼板腺阻塞形成瞼板腺功能障礙，影響到淚水分泌，進而變成缺油性乾眼症，嚴重還會造成進一步的感染，導致俗稱針眼的麥粒腫，甚至造成蜂窩性組織炎。

熬夜當心眼壓飆高 誘發急性青光眼

熬夜還容易誘發急性隅角閉鎖性青光眼。張文瑞主任解釋，這類型眼疾的病徵通常發生在夜晚，由於瞳孔擴張導致虹膜向外擴張而擋到隅角，造成急性青光眼發作，眼壓瞬間飆升並引發劇烈頭痛，同時伴隨噁心、嘔吐等症狀。這類型青光眼好發於遠視、眼軸較短且身型嬌小的東方女性，且常被誤診為高血壓或腸胃疾病，須格外謹慎。

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視網膜剝離、靜脈阻塞 初期難察覺

張文瑞主任強調，眼部疾病的嚴重程度與疼痛感並無絕對關聯。例如視網膜剝離和俗稱「眼中風」的視網膜靜脈阻塞，初期都沒有明顯不適感。前者可能有飛蚊和閃光現象突然增加的前兆；視網膜靜脈阻塞則常以單眼突發性視力模糊或視野缺損為前兆，但由於雙眼會相互補償，患者往往很難在初期察覺異狀，民眾若發現視野變小或模糊，務必儘速就醫檢查。

視力保健4招 遠離傷眼危機

遠離眼睛過勞的危機，張文瑞建議民眾平時應注意以下4點：

1. 養成規律作息：

避免熬夜、黑暗中看手機，電子產品使用20分鐘後，應讓眼睛休息放鬆，對於兒童、青少年尤其要注意減少使用時間，平時多到戶外走動，透過望遠凝視，防治近視。

2. 適度使用人工淚液：

人工淚液不一定是保濕性愈高愈好，應依據自身需求選擇。張文瑞表示，通常愈保濕的人工淚液，剛點用時的模糊感會愈明顯，若點用頻率達6次以上，建議選擇單支裝產品，並於拆封後24小時內使用完畢，因為單支裝人工淚液沒有添加保存劑，也可減少頻繁點用對角膜的刺激。

眼壓高怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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3. 熱敷雙眼：

用以45至50℃的溫熱毛巾或是眼罩，熱敷雙眼10分鐘，可有效紓緩不適症狀。熱敷時務必要慎選適合眼部的專用熱敷工具，勿隨意使用暖暖包，以免造成眼皮燙傷。

4. 注重眼部清潔：

無論是否有化妝習慣，都應徹底清潔睫毛根部，防止皮屑、雜質和角質堆積，造成瞼板腺堵塞。

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