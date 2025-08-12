5歲男童每天玩電話4小時「瞳孔竟異常縮小」！醫生：損傷已不可逆

隨着科技的進步，接觸3C用品的年齡層愈來愈小，有醫生就警告這可能對於小孩的視力造成不可逆的傷害。中國就有5歲男童因長時間沉迷電子產品，短短一年內視力劇烈惡化，甚至出現罕見的黑眼珠縮小、眼球變形等情況，造成永久性的傷害。



由中國媒體分享兩起男童的病例，小明因為疫情期間居家時間長，養成每天使用手機、平板3至4小時的習慣，疫情後生活雖恢復正常，但用眼習慣未改變。

半年後，媽媽與幼稚園老師注意到他的眼睛有異樣，送醫檢查竟發現近視度數已達600度，且合併散光與弱視。醫生表示，幼兒眼睛仍在發育，長時間近距離盯着螢幕，可能造成不可逆的損傷，還會提高青光眼、視網膜病變風險。

相關文章：沉迷手機｜玩手機停不了恐成癮！4招改善過度沉迷設定看手機頻率

+ 3

另一名5歲男童軍軍則是因為從小受父母影響，沉迷手機遊戲與直播，幾乎取代了所有玩具和戶外活動，長期不健康的用眼模式讓他眼睛受損，黑眼珠明顯縮小，他就診時眼球肌肉已經嚴重變形，導致固定性斜視，視力損傷已無法逆轉。

醫生提醒，幼兒視力系統尚未成熟，眼部肌肉和視網膜對螢幕光線敏感，長時間使用容易導致眼乾、疲勞，進一步發展成近視、散光甚至眼球結構異常。除此之外，電子遊戲刺激單一感官，不利孩子大腦多區域協調發展，影響學習與反應能力。

專家也指出，過度依賴電子產品會影響孩子的社交行為，減少與同齡人及家人的互動，增加孤僻風險。家長除了要注意孩童使用3C的時間，同時也建議家長可以多花點時間陪伴孩童，透過說故事、玩玩具等活動增加親子感情。

相關文章：兒童視力｜斜視近視越早發現越易矯正！10個方法觀察孩子眼睛健康

+ 5

延伸閱讀：

喜獲健康寶寶！粒線體基因重組 冷凍31年胚胎

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】