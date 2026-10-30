靈異．真人真事｜3小鬼「拿鐵鏈來索命」　拿刀死鬥仍救不了愛妻

我妻子有一個表弟，名叫學軍。學軍的老家離我老家不到一公里。我們從小一起長大，因此彼此都很熟悉。當年我籌建公司時，我看中他那種踏實細心、鐵面無私的性格，因此將庫房交給他管理。



文：木葉翩遷（發表於靈異社區）

在管庫房的幾年間，學軍經常和我談起他經歷的一些十分怪異的事。比如小時候晚上他經常會看見穿着白衣服，看不到臉的人等等。其中一件怪事，他和我談起過很多次，我至今記憶猶新。

學軍經常談起他經歷過的怪事，比如小時候晚上常看見穿着白衣服、看不到臉的「人」。（《不死咒怨3》劇照）

學軍的前妻名叫菊明，得了嚴重的肺心病（肺源性心臟病）。1990年8月左右，菊明臨去世前幾天發生了一件很靈異的事情。有一天中午，學軍與菊明午休的時候，似睡非睡的狀態下，他做了一個很恐怖的夢。夢中有三個青面獠牙的小鬼走進屋子，來到他們的床前。三個小鬼手裏拿着鐵鏈，說是要抓他的妻子，鐵鏈的「叮噹」聲音聽得很清楚。

其中一個小鬼指着學軍對另外兩個說：

這男人很厲害，要防備他，先控制這男人，再抓這女人……

學軍聽到小鬼這樣說，他馬上摸起地上砍樹的彎刀和幾個小鬼搏鬥，極力保護他的妻子。最後，這三個小鬼見打不過學軍，放下話：

這男的太厲害了，我們過幾天再來抓。我們先到對門把那個老頭抓了回去交差。

接着小鬼就出了房間。過了一小會，只聽到「砰」一聲獵槍的槍響，學軍被驚醒。他全身是汗，已經筋疲力盡了。他妻子也被槍聲驚醒，學軍驚魂未定，強作鎮定。沒想到妻子先開口了，說她剛剛做了一個噩夢，有三個小鬼拿着鐵鏈來抓她，還說睡在她旁邊這個男人很厲害，要先控制這個男人，再用鐵鏈來綁她。

後來幾個小鬼因為打不過學軍，說等幾天再來，先到對門把那個人抓回去交差。學軍聽完菊明的話，感覺頭皮都炸起來了！原來妻子的夢境和他的夢境一模一樣！學軍當時就嚇得呆坐在床上，連起床的力氣都沒有了，他倒在床上只是暗自嘆氣。他知道，這根本不是做夢……

學軍後來告訴我：

三個小鬼說等幾天再來，當時我就曉得菊明活不了幾天了……我以前是從來不信邪的，經歷這件事情之後，我相信確實有那些東西了（指鬼神）！

三天之後，學軍趕集回來時，妻子已經肺心病突發而猝死了。

再說他做夢時被那聲槍聲震醒是怎麼回事。那時候還沒有像現在這樣管控槍支，老家很多人家裏都有長管獵槍。我們當地有一種說法，說是如果家裏有人中邪了，用鳥槍放一炮，就可以把小鬼等邪氣嚇跑。當時，他們對門的那位老人已經病入膏肓。那時這老人和家裏人說：

我看見三個人拿着鐵鏈進了家門，說是來抓我。

他的家人一聽後，覺得不對頭，馬上拿出裝好散彈和火藥的獵槍，「砰」的一聲放了一槍。正是這一聲巨響，把學軍和他妻子從噩夢中驚醒了。但放槍並沒能解決問題，當天晚上，這老人還是去世了。

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學軍的妻子去世時，還發生了一件怪異的事。學軍有一個妹妹名叫學英。學英遠嫁到了離家九十多公里的成都郊區。有天凌晨學英做了一個奇怪的夢，夢中有個人告訴她說：

你還不趕緊回娘家去看你嫂子（學軍的妻子）最後一眼，她今天已經死了。

醒來後，學英覺得這個夢絕對不是好兆頭。那個年代通訊很落後，電話和手機還只是傳說，自然無法核實情況。如今夢到嫂子有難，她很着急。學英一大早就坐長途車往家趕，那時路爛車慢，幾經轉車，她傍晚才趕到家，回來時看見嫂子已經躺在棺材裏面了。

學軍的妻子去世後，通過妹妹學英的介紹，學軍入贅到了成都妹妹所在的那個生產隊，和一個名叫幫秀的女人重組了家庭。轉眼到了2010年。正月初八我們開工那天，我和學軍在庫房閒聊時，他說，正月初一那天晚上，他做了一個特別奇怪的夢，夢中他母親叫他明年到她那裏去過大年（我們老家所說的過大年，不是指正月初一，而是指農曆正月十五）。

學軍的母親已經去世多年了，正月初一做這個夢，學軍感到兆頭很不好。當時學軍和我半開玩笑的說：

我媽已經和我託過幾次夢了，要我到她那裏去，我怕是過不了明年正月十五。

我當時也沒把這事放在心上，只是安慰他：「做夢都是反的，你不要亂想。」儘管我的嘴上這樣說，但是我心裏也有一種不祥的預感。公司裏面的人知道了這事，有人還取笑學軍，說他明年正月十五要到陰間去報到。

當年農曆十月左右，我從外地出差回來後，到庫房和學軍閒聊。二十多天不見，我看見學軍臉色很不好，面色蠟黃，嘴唇發乾發紫，聲音有點嘶啞。我問他是不是哪裏不舒服？他說沒有哪裏不舒服，就是覺得這幾天胃痛。結合他年初說的那個夢，我讓他趕緊到醫院檢查一下看看有沒有什麼問題。他說：「沒得問題，我的身體好得很，你放心吧。」我對學軍很了解，他經歷過許多苦難，從小家庭貧寒，父母去世得早，他是長子，帶着兄弟姐妹四人艱難度日，前妻又早早的去世了……我知道他是怕檢查花錢才不想去醫院的。

因我又要出差，在出差前，我囑咐辦公室的一位員工趕緊帶學軍到華西醫科大學附屬醫院（四川大學華西醫院）檢查一下。兩天後，員工打電話給我，說是醫生要求學軍把家屬帶過去進一步檢查，可能是肝上有問題。聽後我心裏咯噔一下，看來問題比較嚴重！我怕耽誤他病情，就叫辦公室的一個女員工第二天帶學軍去進一步檢查，就和醫生說她是學軍的家屬。過了兩天，結果出來了，是肝癌晚期。2011年正月十四，我正在外面出差，深夜十一點過的時候，我的手機響了。

一看是學軍的號碼，接通電話後是學軍的老婆幫秀打來的，說是學軍想給我說幾句話。我接過電話，電話那頭的聲音我根本聽不清楚，只是聽到「呼呼」的出氣聲音。我安慰學軍：

你要挺住，我下周就回來看你，醫生說你沒多大問題的！

電話那頭仍舊只有出氣的「呼呼」聲。第二天上午十點左右，學軍的妻子幫秀打電話告訴我，說學軍剛剛走了。那一天正好是正月十五。那一天，正是學軍的母親在夢中和他約定好一起「到那邊」過大年的日子。

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