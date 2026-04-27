元朗唐樓性感女飛簷走壁10分鐘！疑避掃黃　街坊看全過程：太敢了

這麼冒險所為何事？本港社交平台Threads瘋傳多張相片，指元朗教育路唐樓兆豐樓有3名穿着性感女子突然走出簷篷，走往另一邊通道，有1名男子緊隨在後，引來途人注目。目擊者透露，這3名女子十多分鐘後竟原路返回，估計「可能查牌（警察掃黃）」。



網民看過相片議論紛紛，不少人都猜測是躲避警察「掃黃」，認為3名女子驚險舉動「也太敢了吧」。亦有網民笑言，「足說明香港當代的簷篷都穩陣」、「拍緊古惑仔3」。



本港社交平台Threads瘋傳多張相片，指元朗教育路唐樓兆豐樓有3名穿着性感女子突然走出簷篷，走往另一邊通道。（Threads@derekyungchiwai）

這也太危險了吧？有網民於4月8日在Threads發布2張相片，指在元朗教育路唐樓兆豐樓高處有多名年輕女子「飛簷走壁」，十多分鐘後在1名男子帶領下原路返回，「突然幾個女子走出樓宇簷篷，行去另一邊通道，跟住有條仔跟出來，十多分鐘後原路返回」。

元朗唐樓3性感女「飛簷走壁」

從相片見到，當時為白天，有3名穿單薄背心或超短褲、短裙的年輕女子，於大約位於2樓位置的簷篷上，急步走往大廈另一邊隱蔽處，過程相當顯眼。

3名穿着單薄的年輕女子，於大約位於2樓位置的簷篷上，急步走往大廈另一邊隱蔽處，過程相當顯眼。（Threads@derekyungchiwai）

3女子十多分鐘後突原路返回

另1張相則見到，3名女子在1名壯男帶領下，慢慢原路返回。樓主估計，3名女子「飛簷走壁」原因是要躲避警察「查牌」。

十多分鐘後，3名女子在1名壯男帶領下，慢慢原路返回。（Threads@derekyungchiwai）

10多分鐘後，3名女子在1名壯男帶領下，慢慢原路返回。（Threads@derekyungchiwai）

網民料避掃黃：也太敢了吧

事件引來網民熱議，不少人都猜測是躲避警察「掃黃」，「應該被掃場」、「相當有可疑」，又認為3名女子舉動驚險，「也太敢了吧」。

也有網民笑言，「你追，我躲，結果，已說得很赤裸（歌曲《煞科》歌詞）」、「足說明香港當代的簷篷都穩陣」、「拍緊古惑仔3」、「火警演習，預早計劃好逃生路線」。