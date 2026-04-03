日本Hama壽司爆集體食物中毒　39人上吐下瀉　當局驗出諾如病毒

日本宮崎縣小林市知名回轉壽司店「濱壽司」（はま寿司 ，Hama壽司），驚傳食物中毒事件，經調查確認為諾如病毒（Norovirus）引起的群聚感染，已有39名顧客出現不適症狀，當局已下令該店暫停營業。



39人上吐下瀉

綜合日媒報道，事發於3月27日，當日下午5時後曾到訪「濱壽司小林店」的20批、共66名顧客中，有39人陸續出現症狀，年齡介乎4歲至71歲，包含腹瀉、嘔吐與發燒等情形。

圖為日本HAMA壽司的點餐方式，保有了原先迴轉壽司的特色。（Twitter / @@snski276）

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檢驗結果顯示，「患者與食品處理人員的糞便樣本中皆檢出諾如病毒」，證實此次事件為病毒性食物中毒，由於患者「共同食用的餐點僅限於該店提供的餐點」，因此官方認定為店家所引發的群聚感染。

當地衛生部門已對該店作出行政處分，宣布自4月2日起停業2天，該店則在3月29日傍晚起已自主暫停營業，以配合調查與消毒作業。報道表示，目前所有出現症狀的39名顧客均已逐漸康復，當地政府指出，這是該縣今年以來第4宗食物中毒事件，並強調將持續加強餐飲衛生監管。

Hama壽司官網在4月2日公布宮崎縣小林市分店的食物中毒事件，向顧客及公眾致歉。（Hama壽司網站截圖）

濱壽司2002年成立於日本橫濱市，2014年在中國上海市開出首店，之後又在廣東省、重慶市、北京市開出40多家門店，2016年進軍台灣，2023年在香港開設分店。

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