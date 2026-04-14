韓國抽查麻辣燙　驗出多種食物中毒病菌　花生醬大腸桿菌超標驚人

韓國消費者院針對國內20家麻辣燙連鎖店進行調查，於40件產品中查獲4件含有食物中毒病菌。調查指出，「春麗麻辣燙」的麻辣燙發現金黃色葡萄球菌，「巷子麻辣燙」及「少林麻辣燙」的花生醬檢出李斯特氏菌及大腸桿菌。消費者院強調，花生醬多為未加熱食用，恐直接威脅健康，已建議加強衛生管理及報請相關單位檢查。



檢出金黃葡萄球菌、李斯特菌與大腸桿菌

韓國消費者院調查顯示，於「春麗麻辣燙」的麻辣燙樣本中，檢出可在食品中存活數月的金黃色葡萄球菌，該菌攝取後平均3小時內會引發嘔吐、腹瀉及腹痛。花生醬方面，「巷子麻辣燙」發現李斯特氏菌與大腸桿菌，「少林麻辣燙」的花生醬則有超標47倍的大腸桿菌！李斯特氏菌即使在冷藏下也能增生，為常見食中毒來源。

韓國消費者院發現其國內多家麻辣燙含有食物中毒病菌。（圖/翻攝自@ytnnews24）

韓國麻辣燙恐釀食物中毒 花生醬測出大腸桿菌超標47倍：

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花生醬未加熱食用成健康隱憂

消費者院指出，花生醬多數直接食用未經加熱，若含有李斯特氏菌或大腸桿菌，對消費者健康威脅極大。消費者院強調，這些細菌若未經適當處理，可能引發嚴重腸胃不適，甚至危及生命。對於檢出問題的產品，已要求業者立即下架回收，並加強衛生管理作業。

消費者院建議加強衛生管理

消費者院已針對問題產品要求業者進行庫存廢棄及衛生管理強化，並向相關主管機關提出檢查要求。消費者院呼籲業者落實衛生把關，保障消費者食品安全，並提醒民眾注意生食食品的潛在風險。

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