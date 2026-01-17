監控拍下貓咪詭異行為　流浪貓主動親近人後　直奔貨架為了做這事

撰文：有喵青年
博主@想辦法秋後算賬有間小賣部，這天正看店時，突然跳來隻流浪貓，主動投懷送抱。

果不其然，無事獻殷勤，非奸即盜！

小貓「出賣色相」後就溜進小賣部，咬住火腿就轉身向外跑，可惜還是被發現，空手離去！

小貓回去就開始做「宣傳」：

「這家沒有警惕心，家人們快來！」

第二天又來一隻貓幹了一樣的事，哈哈哈人家早發現貓的套路了，直接抓個現行！

博主將這條視頻取名《小賣部保衛戰》，這是？欺負一隻小貓？

（以上內容僅供娛樂）

博主有收養了流浪貓，也給牠們絕育了，點讚！

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】

